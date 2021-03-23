Renault İspanya’da 3 yeni hibrit model üretecek

Renault işçi sendikalarıyla yaptığı anlaşmanın ardından İspanya’da üç yeni yüksek kârlı, hibrit motorlu otomobil üreteceğini açıkladı. Üretici, 2020 yılında 8 milyar euroluk bir zarar açıklamış ve maliyetleri düşürmek için marjları artırmaya odaklanacağını belirtmişti.

Yapılan bu açıklama ile marka, İspanya’yı E-TECH hibrit modelleri için önemli bir merkez haline getireceğini gösterdi. Renault’un İspanya’nın kuzeybatısında Palencia ve Valladolid fabrikaları yer alıyor. Bu tesislerde marka 3 model üretimini gerçekleştiriyor.