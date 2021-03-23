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Renault İspanya’da 3 yeni hibrit model üretecek

Fransız otomotiv devi Renault, Reuters'ta yer alan habere göre İspanya'da 2022 ve 2024 yıllarında üç yeni hibrit model üretimine geçecek.

Güncellenme: 17:00, 23/03/2021
HaberlerOtomotiv
Renault İspanya’da 3 yeni hibrit model üretecek

Renault işçi sendikalarıyla yaptığı anlaşmanın ardından İspanya’da üç yeni yüksek kârlı, hibrit motorlu otomobil üreteceğini açıkladı. Üretici, 2020 yılında 8 milyar euroluk bir zarar açıklamış ve maliyetleri düşürmek için marjları artırmaya odaklanacağını belirtmişti.

Yapılan bu açıklama ile marka, İspanya’yı E-TECH hibrit modelleri için önemli bir merkez haline getireceğini gösterdi. Renault’un İspanya’nın kuzeybatısında Palencia ve Valladolid fabrikaları yer alıyor. Bu tesislerde marka 3 model üretimini gerçekleştiriyor.

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