Renault’tan Avrupa’da rekor zarar

Financial Times’ın haberine göre Renault’un net zararı, analistlerin tahmin ettiği 7,8 milyar eurodan daha kötü çıktı. Ancak zararın çoğu yılın ilk yarısında geldi ve Renault bunu bir “zıtlık yılı” olarak nitelendirdi.

Yılın ikinci yarısında faaliyet marjı yüzde 3,5 oldu ve Renault pozitif otomotiv operasyonel serbest nakit akışı sağladı.

LUCA DE MEO, “2021 DE ZOR BİR YIL OLACAK”

Yeni CEO Luca de Meo, otomotiv endüstrisinin hala sancılı bir dönemle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı: “Corona virüsü ve sağlık kriziyle ilgili bilinmeyenler ve elektronik bileşenlerin tedarik sıkıntısı da göz önüne alındığında 2021 zor olacak.” dedi.

Renault grubu gelecekte yaşanması olası mikroçip kıtlığıyla alakalı da bir açıklamada bulundu ve 2021 yılındaki üretimin 100 bin araçlık kısmının bu durumdan etkileneceğini açıkladı. De Meo, “Stratejik planımızda duyurulduğu üzere, öncelik karlılık ve nakit üretimidir” dedi.

Renault patronu, fabrika kapasitesini dörtte bir oranında azaltacağını, maliyet kesintilerini 2025 yılına kadar 2 milyar eurodan 3 milyar euroya çıkaracağını ve yeniden canlandırmayı amaçlayan bir dönüş planında markalarını elden geçireceğini söyledi.