Renault’tan batarya geri dönüşümü için hamle

Renault Grubu, optimize kaynak yönetimi konusunda çalışan Veolia ve bilimsel şirket Solvay ile birlikte gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu. İş birliği, Avrupa'da elektrikli araç bataryası metallerinin üretim döngüsünü kapalı döngü geri dönüşüm yoluyla finanse etmeyi amaçlıyor.

Solvay şirketi batarya metallerinin kurtarılması alanındaki uzmanlığı, Veolia şirketi ise lityum iyon pillerin hidrometalurjik yolla parçalanması ve hidrometalurjik süreçlerle geri dönüştürülmesi alanındaki 10 yıllık deneyimi ile dikkat çekiyor. Böylece Eylül 2020'de kurulan halihazırdaki Veolia ve Solvay konsorsiyumu, Renault Grubu'nun liderliği ve elektrikli araç bataryalarının döngüsel ekonomisi ve yaşam döngüsü alanındaki deneyimi ile daha da güçlenmiş oldu.

Üçlü konsorsiyum, kobalt, nikel ve lityum gibi stratejik batarya metalleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir tedarik kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Renault Grubu CEO'su Luca De Meo: “Renault Grubu batarya yaşam döngüsüne bütünsel bir şekilde yaklaşıyor. İlk yaşam döngüsündeki bataryaların otomotiv sektöründeki kullanım süresini artırmak için onarıyor, enerji depolaması için ikinci yaşam döngüsü uygulamaları geliştiriyor ve bataryaları toplayıp geri dönüştürmek için bir sistem oluşturuyor. Bugün, Veolia ve Solvay ile güçlerimizi birleştirerek batarya geri dönüşümüne yönelik taahhüdümüzü güçlendirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elektrikli mobilite sektörü büyürken, stratejik akü metalleri için sürdürülebilir bir tedarik sistemi oluşturmak amacıyla, inovatif ve düşük karbonlu akü geri dönüşüm çözümleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Birlikte, batarya malzemeleri pazarında rekabetçi bir konum elde etmek ve çekirdek işletmelerimizin ötesinde değer yaratmak için, Avrupa'daki tüm elektrikli araç değer zincirindeki etkinliğimizi artıracağız” dedi.