Rolls-Royce tüm zamanların satış rekorunu kırdı

Ürün gamına eklediği ilk SUV modeli Cullinan ve yenilenen amiral gemisi Ghost’un da etkisiyle Rolls-Royce, rekor bir satış adedine ulaştı. Firma 2020 yılının ilk çeyrek dönemine göre satışlarını yüzde 62 artırdı. Böylece marka 1380 adet otomobil teslimatı gerçekleştirdi.

En güçlü bölgeler olarak Çin, ABD ve Asya Pasifik olmak üzere tüm pazarlarda satış artışı görüldü. Tüm modellere, özellikle de yeni Ghost ve Cullinan’a yönelik yüksek talep, sipariş zamanlamalarını 2021’in ikinci yarısına kadar uzattı. Aynı zamanda, rekor seviyelerde Bespoke araç siparişi alındı.

Sonuçları değerlendiren Rolls-Royce CEO’su Müller-Ötvös, “Son zamanlardaki zorluklara, alışılmış cesaretimiz, hayal gücümüz ve yaratıcılığımızla yanıt verdik. Titiz planlamamız ile müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerine aralıksız odaklanarak destek verdik. Olağanüstü ekibimizin her üyesi, Goodwood’daki Rolls-Royce Evi’nde ve tüm dünyada, bu olağanüstü sonuçları elde etmek için çok önemliydi; becerileri, yetenekleri, bağlılıkları ve coşkuları bizi biz yapıyor.” dedi.