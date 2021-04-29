Romanya yine Karsan dedi

Türkiye’de gerçekleştirdiği üretimiyle Karsan, ihracat pazarlarında elektrikli araçlarıyla tercih edilmeye devam ediyor. Karsan, son olarak Romanya'nın Mangalia kenti için düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesinin de tek kazananı oldu. İhalenin ardından Karsan Romanya bayisi Anadolu Automobil Romania ile Mangalia Belediyesi arasında, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzalandı.

Firma Sucaeva kentine elektrikli araçlarını teslim etti ve Mangalia Belediyesi'ne de teslim edeceği araçlarla birlikte Romanya genelindeki toplam araç sayısını 120'ye yükseltmiş olacak.

Karsan CEO'su Okan Baş, “Karsan sahip olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye devam ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan dolayı mutluyuz.” ifadelerini kullandı.