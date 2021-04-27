Romanya’daki fabrikasında elektrikli HTA üretilecek

Otomotiv devi Ford’un Romanya Craiova fabrikası 300 milyon dolarlık yatırımla yeni bir hafif ticari araç modeli üretimi gerçekleştirecek. Ford’un elektrikli araç stratejisi, 2024 yılında sıfır emisyon ya da plug-in hibrit ticari araç atağını içeriyor. Marka 2030 yılında satılan 3 ticari araçtan 2’sinin tam elektrikli ya da plug-in hibrit olmasını hedefliyor.

Craiova fabrikası markanın Köln Almanya ve Kocaeli Türkiye fabrikalarından sonra elektrikli araç üretimi için yatırım yaptığı 3. fabrikası.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, “Romanya’da üretilecek olan bu yeni ticari araç planımız, yerel tedarikçiler ve toplumda devam eden pozitif ortaklığımızı yansıtıyor. Ticari araç müşterilerimize Avrupa’da sıfır emisyonlu bir gelecek sağlamak için hızlandırılmış bir yolda olduğumuzu da tüm dünyaya gösteriyor.” dedi.

Romanya’daki tesis şu anda EcoSport ve Puma modellerinin yanında 1.0 litrelik ödüllü Ecoboost motorunun üretimini gerçekleştiriyor. Tesiste yaklaşık 6 bin çalışan bulunuyor.

Ford, 2023 yılında Volkswagen ile yapılan ortaklık doğrultusunda Transit Custom modelini Türkiye’de üreteceğini duyurmuştu. İki dev üreticinin kârlılıklarını artırma amacıyla yaptığı bu ortaklık sonucunda Transit Custom ve Transporter kardeş birer model olacaklar.

Avrupa pazarı için ticari araçlar, iki markanın özellikle de Ford’un en önemli ürünleri. Bu bölgedeki kârın çoğu Transit ve çeşitlerinden geliyor. Transit Connect ve Caddy, Ranger ve Amarock aynı platformları paylaşacak.