Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açtı

2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve günümüzde bile etkileri sert bir biçimde devam eden corona virüsü salgını sebebiyle otomotiv endüstrisindeki en büyük organizasyonlar geride bıraktığımız yıllar içerisinde iptal edilmişti. Bugün ise Çin’in en büyük otomotiv organizasyonlarından biri olan Şangay Uluslararası Otomobil Fuarı hakkında öne çıkanları bir araya getirdik.

Çinli üreticilerin gövde gösterisi yaptığı fuarda özellikle yeni nesil teknolojilere sahip olan otomobiller dikkat çekiyor. Tam elektrikli, otonom ve uçan otomobiller fuarın öne çıkanları arasında. Bunlara rağmen geleneksel otomobil modelleri de fuarda yerini almış.

EVERGRANDE HENGCHI 1

Çinli üreticinin Mercedes’in elektrikli modellerinin amiral gemisi olan EQS’e rakip modeli Hengchi 1 fuarda dikkat çeken modeller arasındaydı. Otomobilin 760 km’lik menzili bulunuyor.

ZEEKR 001

Geely’nin çatısı altında bulunan Zeekr markası, Tesla’yı kendine rakip olarak belirlemiş durumda. 001 modeliyle marka Tesla Model 3’ün iyi bir alternatifi olarak Çin otomotiv pazarında öne çıkmayı hedefliyor.

BMW iX SUV

Alman otomotiv devinin elektrikli ailesinin en yeni modeli iX SUV geniş ve minimal tasarımlı kabiniyle dikkat çekiyor. Tek şarjla 480 km’ye yakın bir menzil sunan otomobil, karbon fiberle güçlendirilmiş plastik maddeden yapılmış gövde parçalarına sahip.

MERCEDES-BENZ EQS Sedan

Mercedes’in elektrikli ürün gamının en tepesinde bulunan modeli EQS kullanıcısına tek şarjla 700 km’nin üzerinde menzil sunuyor. Otomobilin yumuşak çizgilere sahip olan tasarımı ve kabin içindeki ekranları aracın en çok dikkat çeken özellikleri arasında.

MERCEDES-BENZ C SERİSİ Long

Markanın yeni tasarım diliyle şekillenen en güncel modellerinden olan C Serisi, Çin pazarına özel uzun aks mesafesi modeliyle fuarda dikkat çeken otomobiller arasında yer aldı.

XPENG P5

Çinli üreticinin üçüncü seri üretim modeli olan P5 sedan, dünyanın ilk lidar teknolojisine sahip olan seri üretim aracı konumunda. Xpeng, bu teknoloji sayesinde aracının Guangzhou’dan Beijing’e yaklaşık 3675 km boyunca autopilot ile gittiğini açıklamıştı.

HONDA SUVe

Japon üreticinin Çin pazarı için geliştirdiği ilk model olan SUVe tanıtıldı. Otomobilin satışa başlanma tarihi 2022 yılının ilk baharı olarak gösteriliyor. SUVe’yi HRV’nin elektrikli versiyonu olarak düşünebilirsiniz.

BAIC Arcfox Alpha S

Çinli teknoloji devi Huawei’nin geliştirdiği çip ve lidar teknolojilerine sahip olarak üretilen otomobil otonom sürüş alanında oldukça iddialı.

FORD EVOS

Markanın D segmenti modeli olan Mondeo’nun üretimine son verecek olması, bunun yerine Evos’un geçeceği söylentilerini getiriyor. Evos markanın Coupe-SUV formunda olan bir otomobili olacak. Ford’un yeni E/E altyapısı üzerine inşa edilecek olan otomobil ilk Virtual Personal Asistant özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

SAIC-GM – Wuling Hogguang Mini

Çin’de 4 bin 230 dolara satışa çıkan otomobilin tek şarjla menzili 160 km. Marka bu otomobilden sadece eylül ayında 20 bin adetten fazla satış yaparak Tesla Model 3 satışlarını 2’ye katlamıştı.

TOYOTA BZ4X

Japon otomotiv devi Toyota’nın yakınlarda tanıttığı ilk bZ serisi modelidir. Beyond Zero olarak geçen bu seri markanın tam elektrikli otomobillerini simgeliyor. bZ4X 2022 yılının ortalarında global olarak satışa sunulacak.

HONGQI L-CONCEPT

Şangay’da bir diğer dikkat çeken otomobil ise Hongqi L-Concept oldu. Direksiyonu bulunmayan otomobil lüks sınıfta yer alan üst düzey sedanlarla yarışacak tarzda. Dışarıdan da içeriden de oldukça teknolojik ve fütürsitik gözüken otomobil 2023 yılında üretilecek.

NIO ET7

Bir diğer Çinli marka Nio, ET7 modeliyle kullanıcısına 2.ci oturma odası konforu yaşatmayı vaad ediyor. Otomobil, sahip olduğu 33 sensör ve 11 yüksek çözünürlüklü kamerasıyla bu ekipmanlara sahip olan ilk otonom araç özelliği de taşıyor.

THE XPENG HEITECH FLYING VEHICLE

Alibaba destekli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng’in geliştirdiği ‘uçan otomobil’ konsepti de fuarda dikkat çeken bir model oldu. Drone’a benzeyen bir yapıya sahip olan araç gelecekte haritalama teknolojilerinden faydalanarak uçan bir yapıda olacak.