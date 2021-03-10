Satışlar artınca hisseler yükseldi

Yakın zamanda büyük bir satış dalgasına maruz kalan Tesla hisselerinin dünkü yükselişi ile şirket bir yıl içindeki günlük bazda en yüksek kazanımına ulaşmış oldu ve şirketin piyasa değeri 100 milyar dolar arttı. Artan 10 yıllık Hazine tahvil faizleri sonrası panik yapan yatırımcıların yüksek değerlemelere sahip büyüme hisselerini satıp Nasdaq endeksinin düşmesine sebep olmalarıyla Tesla hisseleri de son beş günü kayıpla kapatmıştı.

New Street Research analisti Pierre Ferragu, Tesla hisselerinin notunu “nötrden” “satın al” değerlendirmesine, hedef hisse fiyatını ise 578 dolardan 900 dolara arttırdı.

Tesla hisseleri, Şubat 2020’den beri en güçlü günlük artışını sağladığı dünkü işlem gününü 673.58 dolar seviyesinde kapattı.

Çin otomobil endüstri kuruluşu CPCA’nın açıkladığı verilere göre, Tesla’nın Çin yapımı araç satışı Şubat’ta 18,318 oldu. Ocak ayında satış rakamı 15,484 olarak açıklanmıştı.

Refinitiv verilerine göre, işlemciler yaklaşık 43 milyar dolar değerinde Tesla hisselerini alıp sattılar. (REUTERS)