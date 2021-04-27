Servislerin ilk çeyrek kaybı yüzde 23

Pandemi, yılın ilk çeyreğinde de otomotiv satış sonrası hizmetlerini olumsuz yönde etkilemeye devam etti. 2021’in ilk üç ayı ile ilgili değerlendirmede bulunan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, Ocak ve Şubat aylarında servis girişlerinin, pandemi etkisinin henüz yaşanmadığı 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarına göre ortalama yüzde 30 düştüğüne dikkat çekti. Bu düşüşteki en büyük etken, hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle hafta içi çalışan araç sahiplerinin, bakım ve onarım işlemlerini ertelemesi oldu. Öte yandan kısıtlamaların gevşetildiği Mart ayında ise oto servisleri girişleri, 2019 Mart ayı ortalamalarını yakalayarak önemli bir ivme kazandı. Ciro bazında ilk üç aylık dönemde ortalama yüzde 23 kayıp yaşanmasına karşın, en önemli gider kalemleri olan dövize endeksli boya ve sarf malzemelerinde yüzde 35 artış yaşandığı belirtildi.

GİDERLER ARTARKEN GELİRLER AZALDI!

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, hafta sonunun oto servisleri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtirken “Hafta sonu kısıtlamalarının gevşetildiği Mart ayında gözle görülür bir hareketlenme yaşanması, bu durumu tekrar kanıtlamış oldu. Fakat vaka sayılarındaki artış ve kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle yılın ikinci çeyreğinden umutlu değiliz. Oto servisleri bu dönemde ciddi zararlar etti. 2019 yılında ortalama 100 bin TL aylık cirosu olan bir oto servisinin cirosu 77 bin TL ye düştü. Ortalama 80 bin TL’lik gideri ise 96 bin TL oldu, giderler artarken, gelirler azaldı. Aylık 20 bin TL kar eden bir servis 20 bin TL zarara döndü. İkinci çeyrekte de bu durum devam edecek gibi görünüyor. Nisan ayının ilk iki haftasının verileri bu yönde. Bayram ve kapanmaları da göz önüne alırsak ilk çeyrekten daha zorlu bile geçebilir. Gerçek anlamda sektörün üçüncü çeyrekte toparlanacağını umut ediyoruz.” dedi.

YENİ BİR GELİR KAYNAĞI MODELİ GELİŞTİRİYORUZ

Oto servisleri ve sigorta sektörünün ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çeken TOSEF Başkanı Ünaldı, hem sigorta sektörünün hem de otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlayacak yeni bir gelir modeli üzerinde çalıştıklarını belirtti. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Ünaldı “Sayın Gürsoy’un da ifade ettiği gibi sigorta sektöründe yenilikçi çözümler sunan ürünlere ihtiyaç var. Hem oto servislerine yeni bir gelir kaynağı oluşturacak, hem sigorta sektöründe pastayı büyütecek hem de tüketicilere güven sağlayacak bir iş modeli üzerinde TOSEF olarak çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.” açıklamasını yaptı.