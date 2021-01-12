Soğuk hava kapıda! Aracınızın radyatörüne dikkat edin

RS Servis, araç sahiplerinin kış aylarında motor soğutma sistemi ve sıvısına ekstra dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Motorun uygun çalışma ısısına ulaşması ve bu ısıyı koruması için sağlıklı bir soğutma sistemi ile soğutma sıvısına ihtiyaç duyduğu belirtilirken; sistematik bakım ve kontrollerin ihmal edilmesi, orta ve uzun vadede motor değişimi gibi yüksek maliyetli sonuçlara sebep oluyor.

Konu ile ilgili konuşan RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, “Araçların soğutma sisteminin bel kemiği konumundaki radyatörler, herhangi bir kaza sonrası doğru onarılmazsa çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca yanlış soğutma sıvısı (antifreeze) kullanımı, sıvı değişiminin geciktirilmesi ya da sıvı eksiltmesi kış aylarında motorun aşınmasına, donmasına, kötü performans göstermesine ve motor revizyonu ya da değişimine kadar gidebilecek pahalı onarımlara sebep olur. Ülkemiz koşullarında her yıl soğutma sıvısının kontrolü ve değişimini şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.

Soğutma sıvısının birçok araç sahibi tarafından çoğunlukla göz ardı edildiğine değinen Ünaldı “Aracınızın sağlıklı çalışması için ülkemiz şartlarında her yıl periyodik olarak soğutma sıvısının değiştirilmesini ve üreticinin tavsiye ettiği sıvıların kullanılmasını şiddetle öneriyoruz. Herhangi bir eksilme veya kaçak riskine karşın haftada bir kez artık modern birçok araçta yer alan soğutma suyu genleşme kabını ve aracın altını kontrol etmekte fayda var. İçinde bulunduğumuz kış günlerinde ihmaller sebebiyle aracınız çalışmayabilir. Ayrıca otomobil sahiplerinin, trafik kazaları sonrasında radyatör ve intercooler kontrol ve onarımlarını, bu konuda uzmanlaşmış noktalarda yaptırmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.

ANTİFİRİZ NEDİR NE İŞE YARAR?

Yaz aylarında da kullanılabilen antifiriz, motorların radyatörlerine eklendiği zaman korozyon, paslanma ve aşınma gibi problemleri önlemeye destek sağlar. Antifiriz, soğutma suyuna eklendiği zaman kaynama noktasını yükseltir ve donma noktasını düşürür. Antifiriz, soğutma sisteminde bulunan lastik hortumlarına ya da metallere herhangi bir zarar vermez.

Antifiriz, soğutma suyuna yüzde 35 oranda eklendiği zaman karışımın donma noktası -19 dereceye kadar inmektedir. Yüzde 50 oranda antifiriz eklendiği zaman ise ortalama olarak -38 dereceye kadar motor suyunun donma riski ortadan kaldırılmış olur. İçerisinde yer alınan iklim şartlarına göre de antifirizi belirli oranlarda radyatöre karıştırabilirsiniz.