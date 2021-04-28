Ssangyong’da ‘üst düzey’ işten çıkarma

Nakit sıkıntısı çeken Ssangyong Motors, devam eden maliyet düşürme çabasına ek birkaç üst düzey yöneticisini işten çıkaracak.

Economic Times’ın haberine göre firma, Mahindra’nın SUV üretim bölümü için yeni bir alıcı bulmaya yönelik girişiminin ardından mahkemeye çıkarıldı. Ssangyong’un bu durumda işçi sendikasının tepkisiyle karşılaşması bekleniyor. Ayrıca yöneticilerin işten çıkarılması, işçi sınıfı çalışanlarının da işten çıkarılmasının bir başlangıcı olarak belirtiliyor.

Firma 165 milyar won(Güney Kore para birimi) kredi yenilenmesi talebinde bulundu ancak onay alamayınca aralık ayında hisselerinin çoğunluğunu ABD’li HaaH’a satmak için mahkemeye başvuru yaptı. SsangYong’a, HaaH ile yaptığı görüşmelerden dolayı borçlarını ödemesi için üç ay askıya alındı.