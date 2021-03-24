Stellantis maliyet düşürmeye İtalya’daki tuvaletlerden başladı

Maliyet düşürme çalışmalarının arasında genellikle işten çıkarmalar, fabrika kapatmalar ya da kâr elde edilmeyen otomobil modellerinin üretimlerine son verme gibi alternatifler olur. Stellantis ise şu anda yeni 500’ün de üretiminin gerçekleştirildiği fabrikada dahil olmak üzere bir dizi alanda maliyet düşürme adımları atıyor. Bu durum işçileri ve onları temsil eden sendikaları büyük bir stres içine sürüklüyor.

Stellantis oluşumu ortaya çıktıktan sonra maliyetleri, işten çıkarmalar yapmayarak azaltacaklarını açıklamıştı. Şirket, herhangi bir tesisi kapatmadan yılda yaklaşık 6 milyar dolar tasarruf etmek istiyor.

İtalya’da otomotiv endüstrisi gündemini oldukça meşgul eden bu konu kimilerine göre yukarıdan aşağıya gelen bir direktif olarak yorumlanırken, kimileri de fabrika müdürlerinin maliyetleri düşürmek için genel bir talebe yaratıcı bir yanıt vermediğini savunuyor. Tüm bunların arından garip biçimde banyo/tuvalet temizleme vardiyaları ve mevcut tuvalet sayılarını azaltmak için adımlar atılıyor. Ayrıca tesis içindeki sıcaklıkları da azaltarak maliyet düşürmeyi denedikleri söyleniyor.

Sendikalar ise bu haberi pek fazla dinlemiyor. Bazıları, COVID-19’un hala bir endişe kaynağı olduğu için, tuvalet sayısının azaltılmasının da sosyal mesafelendirme çabalarına boşa gidebileceğini belirtti. Diğerleri ise tesislerinin tam kapasitede çalıştığını iddia ediyor.