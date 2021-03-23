Şubat ayında trafiğe yüzde 35 daha az taşıt kaydı yapıldı

TÜİK’in yayınladığı verilerine göre şubat ayında trafiğe 75 bin 902 adet taşıtın kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,3’ünü otomobil, yüzde 16,5’ini motosiklet, yüzde 15,6’sını kamyonet, yüzde 7,5’ini traktör, yüzde 3,0’ını kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs, yüzde 0,4’ünü minibüs ve yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,3 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 19,2, traktörde yüzde 10,1 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 55,8, kamyonette yüzde 47,3, minibüste yüzde 46,7, otomobilde yüzde 42,6, otobüste yüzde 30,8 ve kamyonda yüzde 27,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 arttı. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 89,1, traktörde yüzde 80,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,7, kamyonette yüzde 60,1, motosiklette yüzde 54,8, otomobilde yüzde 33,3 artarken, minibüste yüzde 48,0 ve otobüste yüzde 37,4 azaldı.

TOPLAM ARAÇ SAYISI 24 MİLYON 328 BİN 780 OLDU

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 24 milyon 328 bin 780 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 497 bin 153 adet taşıtın devri yapıldı. Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 63,7’sini otomobil, yüzde 18,2’sini kamyonet, yüzde 6,2’sini motosiklet, yüzde 4,8’ini traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 2,7’sini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

“Şubat ayında 42 bin 729 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.”

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Ocak-Şubat döneminde 193 bin 215 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30,8 artarak 193 bin 215 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 25,2 azalarak 7 bin 391 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 185 bin 824 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,9’u benzin yakıtlı olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 53,9’u benzin, yüzde 33,9’u dizel, yüzde 6,8’i elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,4’ü LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 214 bin 599 adet otomobilin ise yüzde 38,2’si dizel, yüzde 36,5’i LPG, yüzde 24,6’sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3’ü elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.