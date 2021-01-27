Supersonik otomobil satın almak ister misiniz?

Bloodhound’un en son gezisi, 2019 yılında Güney Afrika’nın Kalahari çölüne yaptı. Burada süpersonik araç nefes kesici bir hıza ulaşmış tam olarak 628 mil / saate (1.011 km/s) yapmıştı. Bu hıza ulaşmak için Rolls-Royce EJ200 jet motorunu kullandılar. Bu Eurofighter tarafından kullanılan bir jet motoru.

Test çalışması, ekibi 2020’de mevcut araç hızı rekorunu 763 mil / saat (1.228 km/s) kırmak için güzel bir şekilde hazırladı, ancak daha sonra pandeminin ortaya çıkması tüm planı alt üst etti. Şimdi devam etmesi için 11 milyon dolara ihtiyacı var.

2008 yılında hayatına başlayan İngiltere merkezli Bloodhound projesi daha önce de buradaydı. Üç yıl önce, yeni bir hız rekoru kırma hayali şu anki sahibi, İngiliz işadamı Ian Warhurst, büyük bir nakit enjeksiyonuyla devreye girmiş ve o dönem proje ne yazık ki ölmek üzereydi. Ama şimdi Warhurst, projeyi olabildiğince ileri götürdüğünü ve devam etmesi için daha fazla fon istediğini söylüyor.

Durumu açıklayan bir makalede, Bloodhound otomobilinin 1,287 km/s hıza çıkmasını sağlayacak Nammo monopropellant roketinin kurulumu için projenin 8 milyon İngiliz pounduna yani 11 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Warhurst, “Bu birinci sınıf mühendislerden oluşan ekibe son iki yılda liderlik etmek bir ayrıcalıktı. Otomobili Güney Afrika’da 600 mil / saat hıza kadar test ederken, dünyanın dört bir yanındaki büyük bir kitleyle birlikte büyülenmiştim.” açıklamasını yaptı.

Planın her zaman projeyi bir sonraki seviyeye taşımak için yeterli parayı tahsis etmek olduğunu da söyledi, ancak pandeminin finansman fırsatlarını derinden etkilediğini de sözlerine ekledi.