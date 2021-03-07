Sürücülerin yüzde 61’i elektrikli oto istiyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülkeden 5 binin üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, sürücülerin elektrikli araçlara olan isteği ve elektrikli araca ulaşmanın önündeki engellerle ilgili sonuçlar yer aldı. Rapor, son 3 yılda elektrikli araçlara rekor düzeyde destek olduğunu gösterirken, yetersiz şarj altyapısının elektrikli araçların tercih edilmesinde en büyük engel olarak görüldüğünü de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 65'i artık sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanacağını belirtirken, yüzde 44'ü son 3 yılda elektrikli araçlara karşı tutumunun olumlu yönde değiştiğini ifade etti.

DÜŞÜK MALİYETE SAHİP

Araştırmada, tüm katılımcıların yüzde 61'i 5 yıl içerisinde yeni araç alması halinde tercihinin elektrikli araçlardan yana olacağını belirtirken, Türkiye'deki sürücülerin de yüzde 61'i elektrikli araç almak istiyor. Katılımcıların yüzde 46'sı elektrikli araçların sadece iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmadığını, aynı zamanda daha düşük işletme maliyetlerine de sahip olduğunu belirtti.

ARACIN ÖNÜNDE 3 ENGEL BULUNUYOR

Elektrikli araçların önünde halen ciddi engellerin olduğu da araştırmanın sonuçları arasında yer aldı. LeasePlan araştırmasının genel sonuçlarına bakıldığında, gelecek 5 yılda araç almayı planlayanların yüzde 57'si, elektrikli araç almalarını önleyen ana sebep olarak satın alma fiyatlarını gösterirken yüzde 51'i yetersiz şarj altyapısından, yüzde 34'ü menzilden endişe duyduğunu bildirdi.