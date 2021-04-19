Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 ölü!

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumundaki Tesla, bir kez daha kaza haberi ile gündeme geldi. Sürücü koltuğunda kimse oturmadığı belirtilen aracın yaptığı iki kişi hayatını kaybetti. Teksas Houston’da gerçekleşen kazada otomobil araca çarptı ve yandı.

Harris County Emniyet Müdürlüğü Bölge 4’ten Çavuş Cinthya Umanzor, “Sürücü koltuğunda kimse yoktu.” dedi. Yerel bir televizyon kanalında, kazaya konu olan otomobilin 2019 yılında üretilen Model S olduğu, aracın bir viraja yüksek hızla girip dönemediği ve ağaca çarpıp alev aldığı anlatıldı.

Kaza raporunda yangının söndürülmesinin ardından yetkililer; biri ön yolcu koltuğunda, diğeri ise Tesla’nın arka koltuğunda olmak üzere 2 yolcuyu tespit etti. Tesla ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

ABD Ulusal Oto Güvenlik Ajansı mart ayında Tesla araçlarının kazaları hakkında 27 soruşturma başlattığını söyledi; kazaların en az üçü yakın zamanda meydana geldi.

Haberlere göre araçta bulunan iki kişiden biri ön yolcu koltuğunda diğeri ise arkada seyahat ediyordu. Aşırı hız nedeniyle virajı alamayan aracın bir ağaca çarptıktan sonra alev aldığı ve tamamen yandığı kaydedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.