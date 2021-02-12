Tam elektrikli Çinli SUV geliyor

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüme en çabuk ayak uyduran ülkelerden biri olan Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK, Türkiye’de tam elektrikli yeni C-SUV modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın Türkiye genelinde 20 noktada satış ve 43 noktada servis ağı bulunuyor.

DFSK, sürdürülebilir mobilite olarak tanımladığı yeni yaklaşımıyla SUV segmentindeki ilk elektrikli modelini Türkiye'ye kazandıracak. Sahip olduğu Avrupa Tip Onayı ile üst düzey donanımı tescillenen Seres 3 ile araç kullanıcılarına güvenli, ekonomik bir sürüş deneyimi yaşatacak.

Seres 3, kolay şarj edilebilir özelliği ile 8 saatte tam şarj sağlayarak araç sahiplerini uzun yol sürüşlerine hazırlıyor. Tam şarj kapasitesiyle 300 kilometre yol gidebiliyor.

2 ayrı donanımda üretilen Seres 3, Maksimum 120 kW (163 BG) güce sahip. 0’dan 100 km/s hıza 8,9 saniyede çıkabiliyor. 155 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Önden çekişli 4,39 m uzunluğunda ve boş ağırlığı 1690 kg olan Seres 3'ün motoru, 300 Nm tork üretebiliyor. 52,5 kWh gücündeki lityum pil ile 300 km menzile kadar ulaşabiliyor. Elektrik tüketimi ise 100 km'de 18 kWh. Hızlı şarj ile dolum süresi 50 dk (yüzde 20'den, yüzde 80'e) Normal şarj ile 8 saatte tam dolumu tamamlayabiliyor.

Seres 3'de; şerit takip sistemi, akıllı çarpışma önleme sistemi, elektronik stabilite kontrol sistemi, fren asistanı, çekiş kontrol sistemi, yokuş iniş ve kalkış sistemleri, anti patinaj, radar destekli fren sistemi donanımları bulunuyor. İç donanımda ise sürücü ve yolcu koltuk ısıtma, Panoramik Sunroof, GPS/Navigasyon, 360 derece panoramik park yardım sistemi yer alıyor.

Otomobilin Türkiye’deki satış fiyatı ise 440 bin TL olarak belirtildi.