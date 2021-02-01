Otomotiv tedarik sanayi gözünü 2021’e dikti

TAYSAD, 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, pandemi yüzünden dünya otomotiv üretiminin yüzde 17 azaldığını ve bunun da genel tabloda OEM’leri ciddi bir biçimde etkilendiğini belirtti.

Ayrıca Yazıcı, “Avrupa’da otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22 daralarak 4,8 milyon adet azaldı, biz de bunu doğal olarak hissettik. Avrupa 2021 yılı sonunda yüzde 15 büyümeyle 19,4 milyon adet araç üretiminin yapılması öngörülüyor. Yani 2021 bugünden bakıldığında 2020 yılının yaralarını sarma yılı olacak gibi duruyor.” dedi.

ÜRETİM 1.5 MİLYON ADET OLACAK

2020 yılında tedarik sanayi yüzde 10 üretim kaybıyla yılı kapattı. Pandeminin bunun üzerindeki etkisi hem iç hem de dış pazarda oldukça yüksek. 2020 yılında otomotiv tedarik sanayinin ihracatı yüzde 11,4 daralarak 9,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde sektörün ciro kaybı ise 22 milyar TL'yi buldu.

Kemal Yazıcı, “Otomotiv Tedarik Sanayicilerinin kasasından geçen sene yaklaşık 3 milyar TL eksildi. Tedarikçilerin yeni teknolojilere yatırım yapması gereken bir dönemde 3 milyar TL civarında kayıp yaşaması sektör için önemli bir kayıp oldu. Bu sene ülkemizde araç üretiminin üzde 13 artışla 1,5 milyon adet olacağını öngörürken, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayi ihracatının ise 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

YENİ TEKNOLOJİLERE ADAPTE OLMALIYIZ

Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinin dünyaya beklenenden daha çabuk yayıldığını belirten TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yazıcı, “Yeni teknolojiler, otomotiv sektöründe hayatta kalmak istiyorsak mutlaka adapte olmamız ve üzerine çalışmamız gereken bir konu.

Elektrikli araçlara gereken teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye'de uygun ortamın yaratılmasına, üye firmaların bu teknolojileri geliştirebilmesi adına gerekli bilgi seviyesi ve altyapıya ulaşmasına destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile tedarikçilerimizi online konferans aracılığıyla biraraya getirdik. 2020 yılı başında içten yanmalı motorlu araçların oranını yüzde 85 olarak öngörmüştük yani elektrikli ve hibrid araç oranı en fazla yüzde 15 olur diyorduk.

Avrupa'da 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 20'ye kadar çıktı. Elektrikli araçların artışına paralel, tedarik sanayi olarak yeni parçaları üretebilir hale hızla gelmeliyiz. 2030 yılına gelindiğinde konvansiyonel araçların parçaları yüzde 50 oranında düşecek.” dedi.

HEDEF YURT DIŞI

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca ise otomotiv sanayinin yurt dışındaki algısını yükseltmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) iş birliği ile çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Alper Kanca, “Amacımız Türkiye otomotiv sektörünü tanıtmak. Otomotiv sektörümüz hakkındaki pozitif algıyı daha yukarılara çıkarmak. Bununla birlikte, Türkiye markasının algısını büyütmek ve ihracatımızı artırmak istiyoruz.