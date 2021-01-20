Teknoloji devinden otonom sürüşe yatırım

General Motors ve Cruise, Salı günü Microsoft ile otonom araçların ticarileştirilmesini hızlandırmak için yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu. GM, Honda ve diğer kurumsal yatırımcıları da içeren Cruise’da açıklanmayan bir miktarda 2 milyar dolarlık yatırım turu yapılacak.

Gerçekleştirilecek olan bu yatırım turu, Cruise’nin hala somutlaştırılmış bir ürünü olmasa da firmaya artı değer katarak toplam değeri 30 milyar dolara çıkarttı.

Ancak Microsoft ile Cruise arasındaki “uzun vadeli stratejik ortaklık” bir yatırımın ötesine geçecek. Anlaşmanın bir parçası olarak, Microsoft’un Azure’u Cruise’un da tercih ettiği bulut platformu olacak. GM, iki firmanın donanım ve yazılım mühendisliğinin yanı sıra imalat konusunda da işbirliği yapacağını söyledi.

Microsoft, GM’nin yeni bulut sağlayıcısı olacak ve otomobil üreticisinin depolama, yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak.

Amazon ve Google gibi teknoloji devleri otonom sürüşe Microsoft’tan çok daha önce yatırım yapmaya başlamıştı. Rakiplerinin gerisinde kalan Microsoft’un bu adımı sürücüsüz otomobiller konusunda ciddi adımların atıldığını gösteriyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella yaptığı açıklamada, “Dijital teknolojideki gelişmeler, insanları ve malları nasıl taşıdığımız da dahil olmak üzere işimizin ve yaşamımızın her yönünü yeniden tanımlıyor. Cruise ve GM’nin tercih ettiği bulut olarak, ölçeklendirmelerine ve otonom taşımayı ana akım haline getirmelerine yardımcı olmak için Azure’un gücünü kullanacağız.” dedi.

Alphabet’in Waymo’su genellikle otonom teknolojide lider olarak kabul edilmesine rağmen, Cruise son zamanlarda önemli adımlar attı. Geçen yıl, firma San Francisco’da şoförsüz araçları test etmeye başladı ve Cruise Origin adlı tamamen sürücüsüz bir konsept aracı tanıttı.

Yıllar içinde GM, Honda, Softbank Vision Fund ve Qualcomm Ventures’tan milyarlarca dolarlık fon sağladı.

GM, 2025 yılına kadar sürücüsüz ve elektrikli araçlara 27 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor ve o yıla kadar serisinde 30 elektrikli araç bulundurmayı hedefliyor. Kısa süre önce firma, BrightDrop adında bir elektrikli teslimat kamyoneti ve bir yazılım paketi satacak yeni bir lojistik odaklı operasyon başlattı.