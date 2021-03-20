Teksas’taki kötü hava koşulları Toyota’nın İngiltere’deki üretimini etkiliyor

Financial Times’ta yer alan habere göre Toyota, İngiltere’deki üretimine ABD’deki soğuk hava nedeniyle ve küresel anlamda tedarik zincirinde sıkıntı olması nedeniyle ara verebilir.

Kaynaklardan biri, Japon otomobil üreticisinin, Kuzey Amerika tedarik zincirinin yayılmasıyla birlikte Avrupa ağında “kapanmayı önlemek için günlük bir savaş” içinde olduğunu söyledi.

Başka bir kanyak ise grup yöneticilere ve tedarikçilere İngiltere hatlarını durdurmaya hazırlandığı konusunda brifing verdi ve birkaç saat sonra kararını tersine çevirdi.

ÇEK CUMHURİYETİ’NDEKİ ÜRETİM 2 HAFTA DURDURULDU

Şirket ayrıca Cuma günü Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikasını hava koşullarından kaynaklanan parça sıkıntısı nedeniyle Pazartesi gününden itibaren iki hafta süreyle kapatacağını doğruladı.

Teksas’ta kitlesel elektrik kesintilerine neden olan sert kış mevsimi şartları, dünyanın en büyük otomobil üreticilerindeki tedarik zinciri kesintilerini derinleştirdi. Corona virüsü salgınının mikro çip üretimi üzerindeki etkisi de buna eklenince kıtlık daha da fazla arttı.

En son kesinti, otomobil üreticilerinin tedarik zincirlerinin aşağısındaki darboğazlar nedeniyle koltuklar, hava yastıkları ve gösterge panelleri gibi önemli parçalarda kıtlıkla karşı karşıya kaldıkları anlamına geliyor. Teksas’taki birçok kimyasal tesis hala çalışmadığından, etkinin aylarca hissedilmesi muhtemel konumda.

SADECE TOYOTA DA DEĞİL!

Yalnızca geçen hafta Honda, Toyota, Nissan ve Ford, ABD, Kanada ve Meksika’daki otomobil fabrikalarında üretimin geçici olarak durdurulacağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD’deki aşırı kötü hava koşullarının neden olduğu petrokimya kıtlığından ABD limanlarındaki tıkanıklığa ve hem otomobilleri hem de tüketici elektroniğini etkileyen küresel bir çip kıtlığına kadar bir dizi faktörü otomotiv üreticileri bu durumdan sorumlu tuttular.

Teksas, Amerikan petrokimya üretiminin merkezi. Şubat ayındaki kış fırtınasının tetiklediği büyük kesintiler, Teksas’taki büyük kimya fabrikalarını kapattı ve birçoğunun faaliyete geçmesi beklenenden daha da uzun sürüyor.

ABD kimya şirketi DuPont’un CEO’su Edward Breen, Pazartesi günü bir JPMorgan konferansında konuştu, tedarik kesintilerinin çoğunun muhtemelen ikinci çeyreğin sonunda çözüleceğini söyledi.

Breen, “Bu süre zarfında otomobil üretimi yaklaşık 1 milyon birim azalabilir. Açıkça görülüyor ki özellikle Batı Kıyısı’nda nakliye lojistiği sorunları var.” dedi.

Teksas’taki elektrik kesintileri, Samsung Electronics'in Austin'deki milyarlarca dolarlık tesisi de dahil olmak üzere eyaletteki bazı çip üreticilerini çevrimdışı duruma getirdi. Bu hafta Güney Koreli grup, operasyonları normal seviyelere getirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyacağını söyledi.