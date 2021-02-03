Tesla 135 bin aracını geri çağırıyor

Tam elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın 2012-2018 yıllarında üretilen Model S ve 2016-2018 yıllarında üretilen Model X otomobillerinin geri çağırma kapsamında olduğu belirtildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) geçen ay, sorunun dokunmatik ekranın NVIDIA Tegra 3 işlemcisi ve entegre 8 GB flash bellek çipiyle ilgili olduğunu açıklayarak geri çağırma talebinde bulundu. Yapılan araştırmaya göre bileşen 5-6 yıl ortalamalık kullanımda arızalanabiliyor.

Aracın araç içi ekranının arızalanması, geri görüş kamerası çalışmıyor ve bu durum Otopilot sürücü yardım sistemini de etkileyebilir. NHTSA tarafından Tesla’ya 13 Ocak’ta gönderilen bir mektuba göre, dönüş sinyallerinde de etkilenmeler oluyor ve sürücüler, sert hava koşullarında görüş mesafesini azaltabilen ve çarpışma riskini artıran ön cam buğu çözme ve buz çözme sistemlerini kullanamıyor.

Ajans, Tesla’nın sorunu kablosuz güncellemeler yoluyla çözmeye çalıştığını, ancak NHTSA’nın bunları “önemli ölçüde yetersiz” olarak nitelendirdiğini belirtti.

Geçen yılın Temmuz ayı itibarıyla Tesla’nın kendi verileri, etkilenen Model S araçlar için yüzde 17,3’e ve etkilenen Model X araçlar için yüzde 4,1’e kadar dokunmatik ekran arıza oranlarını ortaya koydu. Buna ek olarak 12 binden fazla Tesla sahibi geri çağırmanın merkezinde dokunmatik ekrandan dolayı sorun yaşadığını gösterdi.

Tesla başlangıçta NHTSA'nın arabaları tamir için çağırma talebini geri çekerek bunun bir güvenlik sorunu olmadığını söyledi. Geri çağırma için araç sayısı 158.000 olarak belirlendi, ancak Tesla, bazı otomobillerin zaten yükseltilmiş bir işlemciye sahip olduğunu ve bu nedenle hariç tutulabileceğini söyledi.