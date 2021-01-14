Tesla 158 bin aracını geri çağıracak mı?

Yıllar önce Tesla, elektrikli araçlarındaki büyük dokunmatik ekranların bir NVIDIA Tegra 3 yonga (elektronik devre) setinden güç aldığını duyurmuştu. Bununla birlikte, belirli araçlarda yapılandırıldığı gibi, bilgi-eğlence kurulumunda, 8GB eMMC NAND flash bellek cihazının üzerine çok fazla yazıldıktan sonra yıpranmasına neden olan bilinen bir sorun var ve bu da dokunmatik ekranın kararmasına sebep oluyor.

Birçok tüketici sorunu deneyimledikten sonra, Tesla, geçen yılın sonlarında, sorunun aracın ilk teslim edildiği andan itibaren sekiz yıl veya 100.000 mil içinde meydana gelmesi durumunda onarımları kapsayan bir “Garanti Ayarlama Programı” başlattı. Etkilenen araçlar ise 2012-2018 yılları arasında üretilen Tesla Model S ve 2016-2018’de üretilen Model X.

Amerikan Ulusal Karayolu Güvenliği Ajansı (NHTSA) biçimindeki federaller bu stratejiden pek memnun değiller ve bugün Tesla’ya şirketi, daha önce yapılmış olan 158.000 Model S ve Model X araçları bilgilendirecek bir geri çağırma başlatmaya çağıran bir mektup (PDF) gönderdiler. Mektupta da açıklandığı gibi, dokunmatik ekran erişimini kaybetmek, yedek kamerayı ve ön camınızdaki buğu çözme gibi kontrolleri kaybetmek anlamına geliyor, bu da kazalara yol açabileceğini iddia ediyorlar.

TechCrunch’ın belirttiği gibi, “Tesla, bellek cihazının sınırlı depolama kapasitesi göz önüne alındığında tüm birimlerin kaçınılmaz olarak arızalanacağına dair onay sağladı. Tesla, 2020’den 2028’e kadar öngörülen haftalık MCU onarımlarının sayısını gösteren kendi istatistiksel modelini sağladı ve MCU arızaları için yenileme oranlarının 2022’nin başlarında zirve yapacağını ve 2028’de tam parça devri tamamlanana kadar (neredeyse) kademeli olarak düşeceğini tahmin ediliyor.

Mektup, 27 Ocak’a kadar Tesla’dan bir talep istiyor. Bugün erken saatlerde Tesla, NHTSA'nın Model Y için beş yıldızlı güvenlik derecelendirmesini açıkça tanıttı, ancak geri çağırma talebi hakkında kamuya açık bir yorum yapmadı.