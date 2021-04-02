Tesla ilk çeyreği tahminlerin üzerinde satışla kapattı

Tesla’nın üretim ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarından dolayı 2021 yılında düşük adetli satışlar yapacağı tahmin ediliyordu. Üretici, ilk çeyrekte 184.800 araç teslim ederek Wall Street’in beklentilerini aştı. Firma, Model 3 ve Model Y’den 182.780 adet, üst sınıf modelleri olan Model S ve Model X’ten de 2.020 adet sattı.

Tesla, Çin’de Model Y’ye güçlü bir talep gördüğünü ve yenilenen Model X ve S’nin üretimini hızlandırmaya devam edeceğini söyledi. Otomobil üreticisinin hisseleri, Cuma günü piyasa öncesi ticarette yaklaşık yüzde 0,5 ile hafif bir düşüş yaşadı. Hisse senetleri Perşembe günü duyuruya paralel olarak sadece yüzde 1 oranında düştü.

Firma 2021 yılının ilk çeyreği boyunca üretim bantlarındaki hızı düşüren yarı iletken kıtlığı ile mücadele etti. Wall Street, Tesla’nın 2021 yılının sonunda 800 bin adetlik araç satışı yapacağını tahmin ediyor. Firmanın Texas ve Almanya’daki fabrikaları bu yıl içinde üretime destek verecekler.