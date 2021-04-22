Tesla, Powerwall ile güneş enerjisi ürünlerini bir araya getiriyor

Gelecek haftadan itibaren bu ürünleri tek parça halinde satacaklar, paket içinden bir parça satılmayacak. Geçtiğimiz ay Electrek, Tesla’nın güneş panelleri veya güneş çatıları olmayan Powerwall siparişlerini almayı bıraktığını bildirdi.

Powerwall Amerika’da son derece popüler bir ürün haline geldi. Marka bu ürünün üretim adedini ve hızını artırmak istese bile talebe yetişmekte zorluk yaşıyor. Şirket yalnızca birkaç ayda pil paketinin fiyatını iki kez artırdı.

Ürünü diğer Tesla ürünlerine bağlayarak satın alma yollarını sınırlamak mantıklıydı. Şimdi Tesla bir adım daha ileri gidiyor ve bunu tersine çeviriyor.

Geçen ayki değişiklikten sonra insanlar hala Powerwall olmadan güneş panelleri ve güneş çatıları sipariş edebilirken, şimdi değişim her iki yönde de farklılaşıyor. Tesla şu anda ev enerji ürünlerini yalnızca enerji üretimi (güneş çatı ve panelleri) ve enerji depolama (Powerwall) ile birlikte bir paket olarak satmayı düşünüyor.

Tesla’nın geçen ay sadece Powerwall’ları güneş enerjisi tesisatları aracılığıyla satma hamlesini zaten yaptığını düşünürsek, bu büyük bir değişiklik değil.

Powerwall olmadan güneş enerjisi sipariş eden insanlara gelince, bir Powerwall maliyeti düşünüldüğünde Tesla’nın güneş enerjisi siparişlerinin iyi parçası olacak.

Powerwall entegrasyonu aslında Tesla güneş enerjisi satın almanın avantajlarından biriydi, ancak şirket aynı zamanda tekliflerine Powerwall’u eklemek için diğer güneş enerjisi tesisatçılarıyla da ortaklık kurdu.