Tesla Şangay’da fabrika arazisi alma planını rafa kaldırdı

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yol açtığı belirsizlik nedeniyle Çin’in Şangay kentindeki tesisini genişletme amacıyla orada arazi alma ve Şangay’ı küresel ihracat merkezi yapma planlarını askıya aldı.

ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump döneminden beri Çin’den ithal edilen elektrikli araçlar için mevcut gümrük vergileri dışında yüzde 25’lik vergilerin de geçerli olması nedeniyle Tesla, Çin’de üretilen araçların kendi küresel imalat ağındaki payını sınırlamayı planlıyor.

PLANLAR DEĞİŞTİ

Reuters’ın kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Tesla daha önce Çin’de imal edilen bütçe dostu Model 3 araçlarının ABD dahil olmak üzere diğer pazarlara ihracının artırılmasını değerlendiriyordu.

Tesla şu anda Çin’de imal edilen Model 3 araçlarını Avrupa’ya gönderiyor. Tesla ayrıca bu model araçlar için Almanya’da bir fabrika da inşa ediyor.

Tesla’nın Şangay’daki fabrikası yılda 500 bine kadar araç üretmek için tasarlanmıştı ve şu anda tesiste yıllık olarak 450 bin Model 3 ve Model Y aracı üretiliyor.

ARAZİ SATIN ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Üç kaynağın verdiğin bilgiye göre, Tesla Çin’deki üretim kapasitesini ciddi olarak artırmayı artık hedeflemediği için Mart ayında Şangay’daki fabrikasının civarındaki bir araziye satın alma teklifinde bulunmaktan vazgeçmişti.

Tesla’nın Reuters’a yaptığı resmi açıklamada ise Tesla’nın Şangay’daki fabrikası “planlandığı gibi geliştiriliyor” denildi.

Tesla araçlarının güvenliği ve şirketin verileri işleme biçimiyle ilgili incelemelerin tüketiciler tarafından tartışmaya konu edilmesinden sonra Çin’deki artan düzenleyici kurul baskılarına rağmen Tesla’nın ülkedeki satışları artmaktaydı.

Şirketin bu yılın ilk üç ayında Çin’den elde ettiği satış geliri geçen yılın aynı dönemindeki satışlarını üçe katlayarak 3 milyar dolara ulaştı.

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