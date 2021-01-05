Tesla’dan ön sipariş indirimi

Markanın Amerika haricindeki ilk üretim tesisi olan Çin, Şangay fabrikasında Model Y crossover modelinin üretimi başladı. Ön satışına başlanan otomobilin uzun menzilli versiyonunun fiyatı 52 bin 74 dolar. Aracın performans donanımlı olan versiyonunun fiyatı ise 57 bin 235 dolar.

Tesla’nın açıkladığı bu fiyatlar markanın ağustos ayında belirttiği fiyatların neredeyse 3’te biri seviyesinde. Fiyatlarda olan bu indirim Çin gibi dünyanın en büyük otomotiv pazarı pozisyonunda olan bir ülkenin Model Y’ye olan talebin yüksek olmasını sağlayabilir.

Model Y, Şangay fabrikasında üretilen ikinci model pozisyonunda. İlk üretilen otomobil olan Model 3 ise ilk defa 2019 yılı aralık ayında satışa sunulmuştu.

Tesla’dan yapılan açıklamada ise Çin üretimi Model Y’ler “kısa süre içerisinde” müşterilerle buluşacak, aracın uzun menzilli versiyonları için bu süre ocak ayı olarak gösterilirken Performance donanımlı model yılın ilk çeyreğinde müşterilerle buluşacak.

Ancak Şangay, Pudong’daki bir Tesla showroomundaki personel South China Morning Post’a verdiği demeçte, müşterilerin Model Y araçlarını almak için şubat ayı sonuna kadar beklemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Wedbush analisti Daniel Ives aralık ayında yaptığı açıklamada, Tesla’nın Çin’den gelen “dikkat çekici yüksek talep” nedeniyle bir milyon araç teslim edebileceğini ve bunun küresel satışlarının yüzde 40’ını oluşturabileceğini söyledi. Marka kasım ayında Çin’de 22 bin adet Model 3 satışı gerçekleştirdi.