Tesla’nın otomobilleri casus olmayacak

Dünyanın en zengin insanlarından olan, Tesla’nın sahibi Elon Musk Çin’in en ünlü forumlarından birinde açıklamalarda bulundu. Musk, “Herhangi bir bilgiyle çok gizli kalmamız için çok güçlü bir teşvik var. Tesla, Çin’de veya herhangi bir bölgede casusluk yapmak için kullanılırsa, kapatılırız.” dedi.

Kaynakların haftanın son günü Reuters’e verdiği demeçte, Çin ordusunun Tesla araçlarının üzerindeki kameralarla ilgili güvenlik endişelerini gerekçe göstererek tesislerine girmesini yasakladığını söyledi.

Musk, Çin Kalkınma Forumu’na yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında daha fazla karşılıklı güveni teşvik etti.

Tesla 2020 yılında Çin’de 147 bin 445 araç sattı. Markanın ABD dışındaki ilk tesisi de Çin’de yer alıyor. Tesla’nın Çin’de sattığı araç sayısı toplam satışının yüzde 30’u anlamına geliyor.