Tesla’ya yeni otonom yazılım geliyor

Tesla CEO’su Elon Musk cuma günü, otomobil üreticisinin sürücüsüz yazılımının 2 kat daha iyi çalıştıracak bir beta test programını hazırladıklarını söyledi. Haber Amerikan basının da Mustang Mach-E’ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Musk, beta sürücülerin şirketin Tam Otomatik Sürüş yazılımının 8.2 sürümünü test edeceğini söyledi. Geçen hafta CEO, 8.1 sürümünün “normalde beni hiçbir müdahale olmadan gezdirdiğini” söyledi. Bir sonraki sürüm “bunun ötesinde büyük bir adım değişikliği” olacak.

TESLA’NIN RAKİPLERİ ARTIYOR

Otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon, pazara ilk giriş yapan markalardan biri olan Tesla’yı da bu duruma göre hareket etmek zorunda bırakıyor. Ford şubat ayında yeni SUV’lerin yalnızca 3 bin 739’unu satarken, Tesla’nın ABD elektrikli otomobil pazarındaki payı aynı ayda yüzde 69’a düştü. Bir önceki yıl markanın payı yüzde 81 seviyesindeydi.

Şirket, bu yıl bir abonelik hizmeti olarak otopilot yazılımını başlatmayı planlamıştı. Musk, bu ay “kesin olarak” Temmuz ayından önce piyasaya sürüleceğini söyledi.

Waymo CEO’su John Krafcik, ocak ayında Tesla’nın yazılımının Waymo’nun otonom yazılımı ile rekabet edemeyeceğini söyledi. Waymo, sürücüye hiç ihtiyaç duymayan otomobiller inşa ederken, Tesla’nın yardımlı sürüşle hareket eden otomobiller ürettiğini söyledi.