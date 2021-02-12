Texas Austin’i yeni fabrikayla büyütecek

Perşembe günü yayınlanan “The Joe Rogan Experience” podcast’iyle ilgili bir röportajda Musk, Austin’in kendisine ve yeni fabrikasına ev sahipliği yapmanın ötesinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Musk, “Amerika’nın 50 yıl içinde gördüğü en büyük hızlı büyüyen şehir olacak” dedi. CEO, Tesla’nın otomobil üreticisinin bir sonraki ABD fabrikası için yer olarak Austin’i seçtiğini, çünkü “Austin biraz mini California’ya benzediğini” söyledi.

Musk, 2020 yılında California’daki tesisi kapatan Covid-19 önlemlerinden sonra Teksas’a taşındığını duyurmuştu. Mayıs ayında yerel yetkililerle ortaya çıkan bir anlaşmazlık sırasında “Tesla şimdi karargahını ve gelecekteki programlarını derhal Teksas / Nevada’ya taşıyacak” dedi.

California’ya oranla daha gevşek önlemlerin alındığı Texas, Musk’ın hareketi için bir teşvik gibi görünüyor. Ancak milyarder, Austin’e taşınan West Coasters dalgasının şehri çok fazla değiştirmemeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Musk, “Sanırım buraya Kaliforniya’dan taşınan insanların, istemeden ilk etapta taşınmalarına neden olan sorunları yeniden yaratmamalarını sağlamamız gerekiyor,” dedi. Pandemi birçok insanı uzaktan çalışmaya zorladığından, sayısı giderek artan şirketler ve çalışanlar Silikon Vadisi gibi geleneksel merkezlerden Teksas’a taşındı.

Oracle, geçen yılın sonlarında merkezini California’dan Austin’e taşıyacağını söyledi. Bilgi, Dropbox CEO’su Drew Houston’ın da şehre taşındığını ve Palantir’in kurucu ortağı Joe Lonsdale’in risk sermayesi şirketi 8VC’yi de oraya taşıyacağını söyledi.