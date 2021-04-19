TOGG bu alanda ödül alan ilk Türk markası oldu

TOGG, iF Design Award 2021'de (iF Tasarım Ödülleri), C-SUV modeliyle mobilite alanında önemli bir başarıya imza attı. TOGG, mobilite alanında iF Tasarım Ödülü'nü alan ilk Türk markası oldu. Murat Günak'ın yönlendirmesiyle TOGG tasarım ekibi tarafından Pininfarina iş birliğiyle tasarlanan TOGG C-SUV, “Profesyonel Konsept” kategorisinde ödüle hak kazandı.

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, iF Design Award'da ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, “Tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı içgörülerinden yola çıkarak gerçekleştirdik. Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3'e indirilmesinde hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina'nın seçimi sürecinde, yakın zamanda Tasarım Lideri olarak ekibimize katılan, dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak'tan destek aldık. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor” dedi.

TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.