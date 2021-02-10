Toyota’dan otonom hafif ticari hamlesi

ABD merkezli bir start-up olan Aurora, sürücüsüz araç geliştirilmesi alanında Waymo, Cruise ve Argo Al ile rekabet ediyor. Waymo’nun ana hissedarı Alphabet, Cruise’nin büyük hissedarı General Motors ve Argo Al’ın yatırımcıları arasında Ford Motor ve Volkswagen var.

Yapılan anlaşmaya göre Toyota’nın Sienna modeli minivanları Aurora’nın sürücüsüz araç sistemi ile donatılacak. Foreks’te yer alan habere göre bir test filosu 2021 sonuna kadar geliştirilecek.

Aurora, Aralık ayında yaptığı açıklamada Uber’in sürücüsüz araç biri Uber ATG’yi 4 milyar dolara satın almakta olduğunu duyurmuştu.