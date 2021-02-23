Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 24.1 arttı

Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 24 milyon 256 bin 741 adete yükseldi. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3’ünü otomobil, yüzde 16.3’ünü kamyonet, yüzde 14.5’ini motosiklet, yüzde 8.1’ini traktör, yüzde 3.6’sını kamyon, yüzde 2.0’sini minibüs, yüzde 0.9’unu otobüs ve yüzde 0.3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 63.9’unu otomobil, yüzde 18.2’sini kamyonet, yüzde 5.8’ini motosiklet, yüzde 5.1’ini traktör, yüzde 3.3’ünü kamyon, yüzde 2.6’sını minibüs, yüzde 0.8’ini otobüs ve yüzde 0.3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 35.9’u dizel, yüzde 5.7’si LPG yakıtlı olup, yüzde 5.4’ü de elektrikli ya da hibritti.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 172 bin 111 adet otomobilin yüzde 38.3’ü dizel, yüzde 36.6’sı LPG, yüzde 24.6’sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0.3’ü elektrikli veya hibritti.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16.1’i Fiat, yüzde 14’ü Renault, yüzde 9.0’u Volkswagen, yüzde 7.5’i Toyota, yüzde 7.4’ü Peugeot, yüzde 5.5’i Ford, yüzde 4.8’i Dacia, yüzde 4.3’ü Skoda, yüzde 3.9’u Citroen, yüzde 3.8’i Opel, yüzde 3.7’si Honda, yüzde 3.4’ü Mercedes-Benz, yüzde 3.3’ü Hyundai, yüzde 2.7’si Nissan, yüzde 2.1’i Kia, yüzde 1.8’i Audi, yüzde 1.7’si Seat, yüzde 1.5’i BMW, yüzde 0.9’u Volvo, yüzde 0.5’i Jeep ve yüzde 2.1’i diğer markalardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 27.9’u 1401-1500, yüzde 26.9’u 1300 ve altı, yüzde 23’ü 1501-1600, yüzde 15.7’si 1301-1400, yüzde 5.5’i 1601-2000, yüzde 0.5’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 41’i beyaz, yüzde 29’u gri, yüzde 9.2’si mavi, yüzde 7.5’i kırmızı, yüzde 6.4’ü siyah, yüzde 2.1’i turuncu, yüzde 1.6’sı kahverengi, yüzde 0.6’sı sarı, yüzde 0.3’ü yeşil renkli iken yüzde 2.3’ü diğer renklerdeydi.

Bu taşıtların yüzde 63.5’ini otomobil, yüzde 19.1’ni kamyonet, yüzde 8.9’unu motosiklet, yüzde 4.4’ünü traktör, yüzde 2.7’sini kamyon yüzde 0.5’ini minibüs, yüzde 0.5’ini özel amaçlı ve yüzde 0.4’ünü ise otobüs oluşturdu.