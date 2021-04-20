Tüketici aracını üst segmentle değiştirmek istiyor

arabam.com, Nisan ayında ebeveynler, bekar kadınlar, bekar erkekler ve 50 yaş üstü bireyleri baz alan, tüketici araştırması gerçekleştirdi. Firma, 2548 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyerek, bu araştırmanın istatistiklerini paylaştı. Araştırmaya göre tüketicilerin otomobil sahibi olmamalarının en büyük nedeni yüzde 57,8 oranı ile bütçe yetersizliği. Otomobili olan tüketicilerin yüzde 64,4'ü ise imkanı olsa aracını değiştirmek istediğini söylüyor. Aracını değiştirmek isteyenlerin çoğunluğu ise daha üst segment araçları kullanmak istediği için aracını değiştirmek istiyor. Tüketicilerin hayallerindeki otomobil ise yüzde 20,3 oranı ile Mercedes.

ÜST SEGMENT ALMAK İÇİN ARAÇLARINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR

Aracını değiştirmek isteyen tüketicilere bunun sebebi sorulduğunda ise yüzde 24,1'i üst segment araç kullanmak istediğini söylüyor. Tüketicilerin yüzde 18,9'u daha güvenilir bir araç istediği için, yüzde 17,5'i yatırım amaçlı daha üst model ile değiştirmek istediği için, yüzde 14,9'u daha düşük kilometreli bir araç ile değiştirmek istediği için, yüzde 14,8'i ileride daha geniş bir aile olmayı düşündüğü için, yüzde 9,8'i ise aracını uygun bütçeli bir araç ile değiştirip kalan nakti masraflara harcamak istediği için aracını değiştirmek istiyor. Evliler ve evli olup ebeveyn olan katılımcılar daha geniş bir aile kurmayı düşündüğü için, daha geniş araç ile aracını değiştirmek istiyor. Bekar kadınlar ve bekar erkekler ise yatırım amacı ile üst model araç istiyor ve daha üst model araçlara binmeyi tercih ettiği için aracını değiştirmek isteyeceğini söylüyor.

YETERLİ BÜTÇE OLMADIĞI İÇİN ARAÇ SAHİBİ DEĞİLLER

Anket katılımcılarının yüzde 64,4'ü araç sahibi iken yüzde 35,6'sı araç sahibi değil. Otomobil sahibi olmama sebepleri sorulduğunda kişilerin yüzde 57,8'i bütçesinin yeterli olmamasını gerekçe gösterdi. Katılımcıların yüzde 19,1'i toplu taşımanın ihtiyaçlarını karşıladığı için, yüzde 12,8'i otomobil almak yerine farklı yatırımlar yapmayı tercih ettiği için, yüzde 10,3'ü ise ehliyeti olmadığı için araç sahibi olmadığını söyledi. Özellikle bekar kadınlar, bekar erkekler ve ebeveyn olmayan evliler, aracı olmayan en büyük kesimi oluşturuyor ve gerekçe olarak bütçe yetersizliğini belirtiyor.

ARACI OLSA DA İMKANI OLDUĞUNDA DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

gösterdi. Katılımcıların yüzde 19,1'i toplu taşımanın ihtiyaçlarını karşıladığı için, yüzde 12,8'i otomobil almak yerine farklı yatırımlar yapmayı tercih ettiği için, yüzde 10,3'ü ise ehliyeti olmadığı için araç sahibi olmadığını söyledi. Özellikle bekar kadınlar, bekar erkekler ve ebeveyn olmayan evliler, aracı olmayan en büyük kesimi oluşturuyor ve gerekçe olarak bütçe yetersizliğini belirtiyor.