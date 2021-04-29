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Tüm modelleriyle ‘güvenlik ödülü’ kazanan tek marka

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, XC40 Recharge modeliyle Amerikan Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nden (IIHS) Top Safety Pick Plus (TSP+) kazandı. Marka böylelikle tüm ürün serisi TSP+ olan bir marka haline geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:33, 29/04/2021
HaberlerOtomotiv
Tüm modelleriyle ‘güvenlik ödülü’ kazanan tek marka

Volvo XC40 Recharge, bu ödülü kazanan ilk tam elektrikli küçük SUV oldu. Volvo Cars geçen ay, TSP+ ödüllerinin 2013 yılında verilmeye başlamasından bu yana otomobil üreticileri arasında bir rekor kırdı.

IIHS, en yüksek düzeyde güvenlik sağlayan otomobillere TSP+ ödülü veriyor. Volvo Cars, Şubat’ta dokuz, Mart’ta beş, ve Nisan’da bir olmak üzere 2021 içinde toplam 15 TSP+ ödülü aldı. Volvo Cars’ın güvenlik sistemlerinde standart olarak yer verdiği ileri çarpışma uyarısı ve otomatik acil frenleme özelliklerine, gelişmiş yaya ve bisikletli çarpışma önleme sistemleri de eklenince şirket diğerlerinden önemli ölçüde ayrışıyor.

Volvo Car USA Başkan ve CEO’su Anders Gustafsson, “Gövde stili, motoru ya da trimi ne olursa olsun, Volvo'lar çarpışmalarda yenilikçi bir koruma sunar. IIHS’nin bugün ürettiğimiz her otomobile bir Top Safety Pick Plus ödülü vermesinden gurur duyuyoruz. Otomobil üreten başka hiçbir şirket bu onurla ödüllendirilmedi” dedi.