Türkiye’nin en ucuz hibrit otomobili

Fiat Panda, güncellenen donanımlar ve hibrit motor seçeneği ile ülkemizde satışa sunuldu. Daha teknolojik, daha çevre dostu ve ekonomik bir otomobile dönüşen Panda, şehir içinde çevik ve renkli karakterini yansıtırken, arazi koşullarında yüksek off-road kabiliyetleri sergileyerek performansından da ödün vermiyor.

Urban, Cross, Cross 4×4 ve Cross Plus 4×4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda; Urban ve Cross donanım seviyelerinde sunulan 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motoru ile yakıt tasarrufu ve performansı birleştirmesinin yanında; 146 bin 900 TL'lik fiyatıyla da öne çıkıyor.

Panda'nın Urban ve Cross versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor. Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor. Hibrit motorlu Panda'da standart aküye ilaveten 1 adet lityum iyon batarya da bulunuyor.