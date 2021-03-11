Türkler alacakları aracın markasına önem veriyor

Otomotiv endüstrisinin geleceğiyle alakalı hizmet veren EY Otomotiv aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Rusya, Macaristan, Romanya ve Çekya tüketicileriyle bir anket geliştirdi. Anket içerisinde otomotiv endüstrisinin geleceğine dair tüketicilerin eğilimlerinin ne olduğunu, sektörün geleceğinin gerçekten tüketici tarafında da elektrikli otomobiller mi olduğuna odaklanıldı.

Anket sonuçlarına göz attığınızda sektördeki dönüşüme, çalışmaya katılan ülkelerin tüketicilerinin de sıcak baktığını kolaylıkla görebilirsiniz. Türk tüketicilerin elektrikli ve hibrit otomobillere karşı oldukça sempatik baktığı ama gerek araçların yüksek fiyatları ve buna ilişkin düşük alım gücünün dolaylı etkisi, gerekse de Avrupa ülkelerinde görülen etkili teşvik mekanizmalarının Türkiye'de henüz mevcut olmaması sebebiyle tüketicilerin 2021 yılı itibarıyla elektrikli ve hibrit araçlara beklenen ilgiyi gösteremediği gözlemlendi.



VERGİ İNDİRİMİ VE TEŞVİKLER ALIMI ARTIRIR

Anket çalışması; elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin arttırılmasının olası yöntemlerine ilişkin de ışık tuttu. Türk tüketiciler elektrikli araç alma isteklerini negatif etkileyen en önemli unsur olarak yüzde 42 oranında araçların fiyatlarının yüksek olmasını belirtti. Araç fiyatlarının yüksekliğinin ardından yüzde 19 ile tek şarj ile gidilebilen mesafe ve yüzde 18 oranıyla yeterli şarj istasyonu yaygınlığı olmaması nedenleri sıralandı. Elektrikli araç satın alma konusunda ilgi ve talebin hangi şartlar gerçekleşirse artacağı yönündeki soruya ise yüzde 55 oranında vergi indirimleri, yüzde 53 oranında da satınalma fiyatı üzerinden verilecek teşvikler şeklinde yanıtlar verildi.



HÂLÂ DİZELİ TERCİH EDİYORUZ

Türk tüketicilerinin satın alacakları araçlardaki yakıt tercihinin birinci sırasında ise dizel araçlar geliyor. Anketteki diğer ülkelere kıyaslandığında dizel araç tercih etme oranının Türkiye'de çok daha yüksek olduğu görüldü ve bu durumun sektör uzmanları tarafından yakıt maliyetlerinin yüksek olmasından ileri geldiği şeklinde yorumlandı.



Ankette ayrıca ikinci el araç satın alımlarındaki tercih ve beklentiler de araştırıldı. Türk tüketiciler ikinci el araç alırken %67 oranla en çok aracın çıkış yeri ve kilometre garantisine dikkat ettiğini belirtirken bunu %35 ile ek garanti süresi ve %26 ile bayideki araç seçeneklerinin çeşitli olması takip etti. İkinci el araç satın alırken tercih edilen satıcı kanallarında ise Türk tüketicilerin genellikle birden fazla bayisi bulunan oto galerilerini ve yetkili satıcıların ikinci el araç satış hizmetlerini tercih ettiği görüldü. Diğer ülkelerde ise internetten ikinci el araç satın alma seçeneğinin Türkiye'ye göre çok daha fazla tercih ediliyor olması dikkat çeken bir unsur olarak göze çarptı.

Anket sonuçlarında öne çıkan en önemli sonuçlardan biri de Türk tüketicilerin 6’sı gelecek 2 yıl içinde; 9’u ise gelecek 5 yıl içinde yeni bir araç satın almayı planlıyor. Araç almayı planlayan bu tüketicilerin yüzde 60’ı sıfır km olarak araç alacağını belirtiyor. Bu oran Macaristan’da yüzde 33, Rusya’da yüzde 74, Romanya’da yüzde 58 ve Çekya’da yüzde 49 oranında.

TÜRKLER VE RUSLAR İÇİN MARKA ÖNEMLİ

Türk ve Rus tüketiciler satın alacakları aracın markasına daha fazla önem veriyor ve markanın kendi kişiliklerini yansıttığını düşünüyor. Bu oran Macar, Romen ve Çek tüketicilerde daha düşük seviyede. Türk tüketicilerin araç tercihlerinde fiyat, güvenlik ve yakıt ekonomisi ilk üç sırada.

Habere konu olan araştırmayla alakalı açıklama yapan EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü İnanç Engin, “Elektrikli araçlara karşı ülkemizdeki tüketicinin ilgisi yüksek. ancak hem elektrik şebeke altyapısındaki iyileştirme ihtiyacı hem şarj istasyonlarının henüz yaygınlaşamamış olması hem de elektrikli araçların neredeyse tamamının ithal ve yüksek fiyatlı olması nedeniyle Türkiye pazarı elektrikli araçlarda arzu edilen konuma erişmekten şu anda uzakta.” dedi.

Engin, “Pandeminin hızlandırıcı etkisiyle birlikte çeşitli dijital hizmetlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Temassız araç teslim etme ve alma, bakım ve tamir

işleri için yetkili servislerdeki uzmanlardan uzaktan destek alma, mobil servis ve bakım hizmetleri gibi yenilikçi hizmetler özellikle SSH tarafında öne çıkıyor. Satış tarafında ise otomobil bayilerinin bir dönüşüme girerek dijital satış kanallarına ağırlık vereceği bir döneme girdiğimizi görüyoruz.” dedi.

“2. EL OTOMOBİL PAZARINDA HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ”

Engin tüm bunlara ek olarak, ülkemiz otomotiv pazarında son yıllarda oldukça popüler bir konu olan 2. el otomobil satışlarıyla alakalı olarak, “Yakın gelecekte ikinci el araç satışlarının sıfır araç satışlarına kıyasla daha hareketli olmasını bekliyor ve devlet tarafından bu alanın özellikle vergi ve diğer kontrol mekanizmalarıyla daha yakından kontrol edileceğini öngörüyoruz.” dedi.

İlginizi Çekebilir Sıfır km otomobil alırken de ekspere mi gidilecek?