Twitter hesabı için birini işe alacaklar

Tesla’dan yapılan açıklamaya göre firmanın halkla ilişkiler departmanı yok. Ancak firma gazetecilerin sorularını yanıtlayabilmek için Elon Musk’a Twitter hesabı yönetimi konusunda yardımcı olacak birini işe aldı.

“Satış ve Müşteri Desteği” başlığı altında etiketlenen iş ilanı, tam zamanlı uzak bir Enerji Müşteri Destek Uzmanı pozisyonu anlamına geliyor. Listede, “Tesla Enerji Destek Uzmanları, dünya standartlarında müşteri hizmetleri sunarken çeşitli müşteri sorunlarını ele alıyor,” yazıyor. “Bir uzmanın rolü, şikayetleri uygun kanallar aracılığıyla çözmek ve CEO’ya yönelik sosyal medyadaki eleştirileri düşünerek ele almaktır.”

Musk’ın Twitter’ı ne kadar aktif kullandığı herkes tarafından biliniyor. Ünlü CEO 42.6 milyon takipçiye sahip.

Bu yeni pozisyonun bu görevlerden bazılarını Musk’tan alıp almayacağı yoksa sadece onun görevlerini tamamlayıp tamamlayamayacağı pek açık değil. Insider açıklama için Tesla’ya ulaştı, ancak görünürde bir PR departmanının olmaması nedeniyle bir yanıt alamadı.

Musk’ın müşterilerle açıkça ve sık sık iletişim kurma isteği, hem Tesla sahiplerinden hem de sahip olmayanlardan ona bir takipçi kitlesi kazandırdı. Ve sürekli olarak kendisinin ve şirketinin sorunlara ilişkin duruşunu tweetlediği için, gazeteciler, açıklama için sorgulanan PR temsilcileri tarafından genellikle Musk’ın tweetlerine geri yönlendiriliyordu.

Bununla birlikte, daha büyük olasılıkla, bu yeni rol, müşteri şikayetleri için sosyal medyayı aktif olarak taramayı ve bunları çözmeyi içerecek gibi görünüyor, çünkü insanlar artık bir problemleri olduğunda doğrudan Musk’a tweet atmaya alışkınlar.

Bu yeni uzmanın bir şirket hesabından mı yoksa başka bir yerden mi gönderip yayınlayacağı belli olmasa da, son yıllarda giderek daha fazla şirket, sosyal medyada müşterilerin endişelerini ele alan müşteri ilişkileri uzmanlarından oluşan ekipler kurdu.