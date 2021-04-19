Ukrayna’dan Karsan’a sipariş

Karsan, Ukrayna'nın Kharkiv kentinde düzenlenen Uluslararası Mintrans Forum'a Atak Electric ile dizel Atak ve Jest modelleriyle katıldı. Karsan, Kharkiv Belediyesi'nin altyapısal gelişimine yönelik desteği kapsayan bir iş birliği sözleşmesine de imza attı.

Kharkiv Belediye Başkan Vekili Igor Terekhov, Kharkiv kenti için toplam 500 adet yeni araç planlandığı, ilk etapta 2021 yılında 6 ve 8 metrelik 150 araç alımının yapılacağı ve Kharkiv'in bu ulaşım modernizasyonunda yatırımında daha önce bizzat fabrikasını ziyaret ettiği Karsan'ın önemli bir rol almasının hedeflendiği ifade edildi.

Karsan CEO'su Okan Baş, Kharkiv şehrinde bulunmaktan ve kent belediyesiyle iş birliği anlaşmasına imza atmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek; Ukrayna'nın Kharkiv gibi gelişmekte olan bir kentinin ulaşım altyapısına katkı sağlayacağımız için heyecanlıyız. 6 metre sınıfındaki Jest ve 8 metre sınıfındaki Atak araçlarımızın, kentin değişen anlık trafik koşullarında, hem performansları hem de tasarruflu kullanımlarıyla optimum katkıyı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Ukrayna iş ortağımız MDG ile 150 adet Jest ve Atak aracını, Temmuz ayından başlayarak Ekim ayına kadar teslim edilecek şekilde anlaştık.” dedi.