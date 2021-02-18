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Üretim tesisinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Yerli otomobilin üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor. TOGG’dan yapılan paylaşımda son duruma ilişkin bilgiler verildi.

Güncellenme: 12:02, 18/02/2021
Haberler Otomotiv
Üretim tesisinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Türkiye'nin otomobilinin üretileceği tesiste çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yaptığı paylaşımda Gemlik'te yapımına devam edilen tesiste zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği aktarıldı. Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı bildirildi.

Söz konusu videolu paylaşım “ Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı” notuyla yapıldı.(İHA)