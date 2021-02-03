Vokswagen otonom sürüş teknolojisini kendisi üretecek

Sürücüsüz hareket edebilen araç teknolojisi geliştirmek günümüzün koşullarında oldukça karmaşık ve maliyetli. Bu, birçok otomobil şirketinin daha küçük, kendi kendine sürüş yapan otomobile özel girişimlerle ortaklık kurmasına neden oldu. Buna örnek verecek olursak da Ford ve Argo, Honda ve Cruise ilk anda akla gelenler oluyor. Ancak Automotive News Europe’un haberine göre Volkswagen bu teknoloji için kimseyle ortaklık yapmayacak.

Volkswagen bu teknolojiyi şirket içinde kendisi üretecek ve Alphabet’in sürücüsüz araç şirketi Waymo’yu göz önünde bulunduracak. Bu adım ile Volkswagen ürün geliştirme üzerine odaklanırken bu teknoloji başka markalara da satabilecek.

Volkswagen bu konuda kendi yolunda giden tek firma da değil. Markanın rakiplerinden Mercedes ve Smart’ın tepe kuruluşu olan Daimler de kendi kendine gidebilen sürüş teknolojisi için bir süredir çalışmalar yapıyor.

Şu anda, hiçbir üretici halka satış için Seviye 4 veya Seviye 5 otonom bir araç sunmuyor, ancak birkaç geliştirici Waymo ve Cruise dahil olmak üzere halka açık yollarda tamamen sürücüsüz otomobilleri test ediyor.