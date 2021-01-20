Volkswagen: Çip tedarikinden etkileniyoruz

Reuters’ın haberine göre Volkswagen Çin operasyonları başkanı Stephan Wollenstein, küresel bir çip tedariki sıkıntısı yaşandığını ve Alman üreticinin aralık ayındaki üretiminin bundan ciddi oranda etkilendiğini belirtti. Marka bu üretim sıkıntısından dolayı on binlerce otomobilin satışını kaybettiğini söyledi.

Volkswagen dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de en büyük yabancı otomobil üreticisi konumunda.

Ford, Toyota ve Nissan dahil olmak üzere küresel otomobil üreticileri, yarı iletken kıtlığı nedeniyle bu ay araç üretimine ara vereceklerini söylemişti.