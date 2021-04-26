Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Volkswagen’den çip uyarısı

Volkswagen, global çip sıkıntısının ikinci çeyrekte üretimi daha fazla vurmasına hazır olunması gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.

Güncellenme: 08:25, 26/04/2021
HaberlerOtomotiv
Volkswagen’den çip uyarısı

Financial Times’ın haberine göre Volkswagen AG, fabrika müdürlerini global çip tedarikinde sorunların ikinci çeyrekte üretimi daha sert vurmasına hazır olunması için uyardı.

Volkswagen grubu içinde yer alan Seat’ın Başkanı Wayne Griffiths, FT’ye yaptığı açıklamada, “Tedarikçiler ve Volkswagen Grubu tarafından ikinci çeyrekte, ilk çeyrekte muhtemelen daha kayda değer zorluklarla karşı karşıya kalacağımız yönünde uyarıldık” dedi.

Griffiths, Seat’ın Barcelona’nın Martorell fabrikasında hangi modellerin üretimine devam edeceklerine çiplerin teminine göre karar vereceklerini belirtti.

Barcelona Volkswagen