Volkswagen’den çip uyarısı

Financial Times’ın haberine göre Volkswagen AG, fabrika müdürlerini global çip tedarikinde sorunların ikinci çeyrekte üretimi daha sert vurmasına hazır olunması için uyardı.

Volkswagen grubu içinde yer alan Seat’ın Başkanı Wayne Griffiths, FT’ye yaptığı açıklamada, “Tedarikçiler ve Volkswagen Grubu tarafından ikinci çeyrekte, ilk çeyrekte muhtemelen daha kayda değer zorluklarla karşı karşıya kalacağımız yönünde uyarıldık” dedi.

Griffiths, Seat’ın Barcelona’nın Martorell fabrikasında hangi modellerin üretimine devam edeceklerine çiplerin teminine göre karar vereceklerini belirtti.