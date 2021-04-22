Volvo, geri dönüşümle hem çevreyi kurtaracak hem de kazanç elde edecek

Volvo’nun bu planı geri dönüşüm temelli olarak gerçekleşecek. Marka, çelik ve alüminyum gibi emisyon açısından ağır malzemeleri yeniden kullanmak için üretim döngüleri oluşturacak. Ayrıca israfı önlemek için parçaları yeniden üretecek, onaracak ve yenileyecek.

Bu, otomobillerin her parçasının yeniden kullanım düşünülerek tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi gerektiği anlamına geliyor. Hem Volvo hem de tedarikçilerinin bu tasarım gereksinimlerine uyması gerekecek.

Volvo sürdürülebilirlik başkanı Anders Kärrberg, “Bu, yaptığımız her şeyi ve bunu nasıl yaptığımızı yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Sürdürülebilirliği düşünme ve şirket olarak çalışma şeklimize entegre etmeye güçlü bir şekilde odaklandık ve bunu, güvenliğin bizim için her zaman olduğu kadar önemli hale getiriyoruz.” dedi.

Volvo günümüzde de geri dönüşüm konusunda birçok markadan daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Markanın tahminlerine göre, 40.000 parçayı yeniden üreterek 3.000 ton CO2 emisyonu tasarrufu önceki dönüşümlerde sağladı.

Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça bu amaç daha da önemli hale gelecektir, deniliyor. Enerji yoğun piller, geri dönüşüm ve yeniden kullanımdan büyük ölçüde faydalanacaktır. Volvo, kullanım ömürlerini uzatmak için kullanılmış pilleri otomobillerin dışında yeniden kullanmayı planlıyor. Otomobil üreticisi, otomotiv pillerini güneş enerjisi alanında yeniden kullanan BatteryLoop ile zaten ortaklık kurdu.

Volvo, çok fazla öngörü ve çaba gerektirmesine rağmen, eylemlerinin onu sadece daha yeşil bir şirket haline getirmeyeceğini, aynı zamanda çok daha fazla para tasarrufu yapacağını da öngörüyor.