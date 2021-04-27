Volvo Trucks’tan elektrikli araç atağı

Tüketicilerin karbonsuzlaştırma ve daha yeşil nakliye seçeneklerini tercih etmeleri ve şirketlerin ilkim hedefleri nedeniyle, ulusal ve uluslararası nakliyatta elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.

Volvo Trucks, rekabetçi ve çevresel nedenlerle tüketicilerin bu taleplerini göz önünde bulunduran nakliye şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak elektrikli araç ürün yelpazesine üç yeni ağır hizmet kamyonu ekledi.

Volvo Trucks'ın satışa sunduğu 3 yeni elektrikli kamyon modeli taşımacılıkta yeni bir dönem başlatıyor. Volvo FH ve Volvo FM modelleri ile kentsel taşımacılıkta kullanılan elektrikli kamyonların şehirlerarası bölgesel taşımacılık için de kullanılması artık mümkün. Yeni elektrikli Volvo FMX modeli ise inşaat taşımacılığı operasyonlarının daha sessiz ve daha yeşil gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

2019’da Avrupa'da seri üretimine geçilen ve şehir içi ulaşımda kullanılan Volvo FL Electric ve Volvo FE Electric modelleri sonrasında, Aralık 2020’de Kuzey Amerika’da Volvo VNR Electric modelini satışa sunan Volvo Trucks, 2022’nin ikinci yarısında satışına başlayacağı 3 yeni modeli ile sektörde en geniş elektrikli ürün yelpazesine sahip olacak. Orta ve ağır taşımacılıkta 6 farklı elektrikli modeli ile şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığında müşterilerinin ihtiyaçlarına farklı ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunacak.

Eurostat 2018 “Mesafeye göre Karayolu Yük Taşımacılığı” istatistiklerine göre Avrupa’da karayolu ile taşınan tüm malların %45’i 300 km’den daha az bir mesafe kat ediyor. Dolayısıyla daha yüksek yük kapasitelerine, daha güçlü sürüş özelliklerine ve 300 km’ye kadar menzile sahip yeni kamyonlarıyla Volvo Trucks’ın elektrikli ürün portföyü bugün Avrupa karayolu taşımacılığının yaklaşık %45’ini kapsayabilecek. Böylece, resmi istatistiklere göre AB’deki toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık %6’sını oluşturan karayolu taşımacılığından kaynaklanan iklim etkisinin azaltılmasına katkı sağlanacak.

Uzun mesafeli ağır taşımacılıkta da elektrikli araçların kullanılacağını öngören Volvo Trucks hem yüksek yük kapasitesi hem de çok daha uzun mesafeler için elektrik üretmeye yönelik hidrojen yakıt hücreleri kullanmayı planlıyor.

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Bu teknoloji hızla gelişiyor ve amacımız aynı zamanda hem pilleri hem de yakıt hücrelerini kullanarak uzun sürüş mesafelerini elektrikli hale getirmek. 2020'li yılların ikinci yarısında yakıt hücreli elektrikli kamyonlar satışına başlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.