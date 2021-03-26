Xiaomi de elektrikli otomobil üretecek

Reuters’ın da yer alan habere göre Xiaomi, Great Wall Motor Company’nin fabrikasında elektrikli otomobil üretimi gerçekleştirecek. Haberin yayınlanmasının ardından teknoloji firmasının hissesi yüzde 6.7 oranında yükseldi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, Çin’deki fabrikalardan birini kullanarak, kendi markası altında EV’ler yapmak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Reuters’ın kaynaklarına göre firmanın üreteceği otomobil daha geniş bir kitleye paralel olarak farklı bir kitle hedefleyecek. Daha önce başka firmalara imalat hizmeti vermeyen Great Wall, projeyi hızlandırmak için mühendislik danışmanlığı yapacaklarını söyledi.

Xiaomi ve The Great Wall Motor Company konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadılar.

Xiaomi, cep telefonu pazarından elde ettiği kârını artırmak için otomobil üretmek istiyor. Küresel piyasalarda dikkat çeken seviyede olan çip kıtlığı yüzünden firma gelecek üç aylık gelirlerini piyasa tahminlerinin altında olarak bildirdi.

Firmanın mobilite stratejisi sadece elektrikli otomobilleri ilgilendirmiyor. Bunun yanında akıllı kabinler ve otonom sürüş gibi teknolojilerde firmanın hedefleri arasında.

Çinli arama motoru sağlayıcısı Baidu, ocak ayında mühendislik danışmanlığı ve fason üretim sunmak isteyen bir otomobil üreticisi olan Geely’ye ait bir otomobil fabrikasını kullanarak EV’ler yapmayı planladığını söyledi. Buna ek olarak Apple ve Huawei’nin de otomobil üretimi için hamleler yaptığını biliyoruz.

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, firmanın donanım üretimindeki uzmanlığının EV’lerin tasarımınım ve üretimini hızlandırmaya yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Reuters’ın kaynaklarından biri Xiaomi’nin ilk otomobilinin 2023 yılında ortaya çıkacağını belirtti. Çin’in en büyük kamyonet üreticisi olan Baoding merkezli Great Wall, bu yıl elektrikli ve akıllı araçlar için bağımsız bir marka kurdu. Aynı zamanda Almanya'daki BMW ile Çin’de bir EV fabrikası kuruyor.