Yeni BMW modellerinin içi böyle olacak

Yeni nesil BMW iDrive; sürüş bilgileri, ekranlar, kontroller ve sürücü arasında simbiyotik bir bağlantı kuracak. Geçen yıl BMW iX modeliyle birlikte ön gösterimi yapılan Yeni BMW iDrive, sürücü ve otomobil arasındaki etkileşimi, dijital ve analog dünyalar arasındaki sınırların ortadan kaldırıyor.

Yeni nesil bilgi eğlence sisteminin entegre olduğu BMW Kavisli Ekran, 12,3 inçlik bilgi ekranı ile 14,9 inçlik kontrol ekranını bir araya getiriyor. Bu kavisli ekran sayesinde fiziki düğme sayısı yarı yarıya azalmış oluyor.

iDrive Denetleyicisi, orta konsoldaki merkezi kontrol öğesi olarak konumlandırılmaya devam ediyor.

Yeni sistem sayesinde ekranlarda kullanılan grafikler, renkler ve arayüzler de değişiyor. Sürücü merkezli bilgi ekranı 200 ppi grafik çözünürlüğüne sahip.

Direksiyon simidinin arkasındaki ekranlar için mevcut olan kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri, direksiyondaki işlev tuşları aracılığıyla kontrol edilebiliyor. “Drive” modu, ayrı ayrı seçilebilen bilgileri göstermek için bilgi ekranının ortasında dinamik olarak değişen bir alanı kullanırken “Focus” modu dinamik sürüş durumları için tasarlanmış. “Gallery” modu ise, widget içeriğine mümkün olduğu kadar çok yer açmak için sürüş bilgisi görünümünü en aza indiriyor.

Yeni “Modlarım” özelliği, sürücünün kişisel tercihlerine göre tasarlanmış her şeyi kapsayan bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. “Modlarım”, görmeden işitmeye ve dokunmaya kadar birçok duyuyu algılayabiliyor. Sesli komutla veya orta konsoldaki özel bir düğme kullanılarak çok kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. Yeni BMW iDrive sistemi “Efficient”, “Sport” ve “Personal” modlarına sahip.

Akıllı otomatik klima kontrolü, optimum düzeyde termal konfor sağlamak için direksiyon simidi ısıtmasının yanı sıra koltuk ısıtmasını ve havalandırmayı da düzenliyor.