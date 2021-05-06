Yeni Citroen C4’ün Türkiye fiyatı belli oldu

Yeni otomobille karşılaştığınızda C4 gerçek bir hatchback dna’sına sahip ama SUV ya da crossover çizgisini de tasarımında taşıyor. Marka yeni C4 modelini C-HB ve B-SUV segmentlerine konumlandırmış.

Markanın tasarım dilinin biraz daha geliştirilmesiyle yeniden şekillenen otomobilin gündüz farları ürün gamında yer alan benzer tasarımlı modellere göre daha agresif duruyor.

Yan profilden araca baktığınızda ise bagaj kapağının ucuna kadar uzanan C sütunu ve yerden yüksek yapısı aracı bir SUV olarak gösteriyor, özellikle de plastik detaylar bu durumu destekliyor.

Otomobilin arkasına göz attığınızda alışkın olduğumuz bir hatchback görüyorsunuz. Ancak marka aracın SUV karakterini her fırsatta dışarıya vuruyor. Öndeki gündüz farları gibi agresif duruşu destekleyen stoplar, cam ile iç içe geçmiş gibi gözüken arka spoyler ve bagaj kapağı C4’ün arka tasarımını oldukça farklı bir noktaya taşımış.

Otomobilin yerden 156 mm yüksekliğe sahip olduğunu da belirtelim.

Yeni C4’ün içine göz attığınızda ise oldukça teknolojik bir ortam sizi karşılıyor. Sürüş pozisyonuyla alakalı yerden yüksek gövdeye yakışan yüksek sürüş pozisyonundan bahsediliyor.

5 inç boyutunda dijital gösterge paneli, 10 inçlik de multimedya ekranı var. Ayrıca head up display de mevcut. e-Toggle isimli yeni vites kolu hemen dikkat çekiyor.

Akıllı tablet desteğini ilk olarak sunuyorlar. Ön yolcunun konforu ve eğlenceli seyahat etmesi bu donanımla amaçlanmış. Torpido gözünün hemen üzerindeki çekmeceye tableti yerleştirebiliyoruz ve bu alanın bir ekstra özelliği de tableti sabit bir şekilde tutabiliyor olması. Sanki ön yolcuya özel bir multimedya ekranı varmış gibi düşünebilirsiniz.

Yeni C4’te klasik bir süspansiyondan farklı olarak her iki uca yerleştirilmiş hidrolik uçlar sayesinde sürüş konforu açısından oldukça iddialı.

Citroen ayrıca yeni C4’te 198 mm’lik diz mesafesi sunuyor.

Yeni otomobilin 4 ayrı motor seçeneği var mevcut. Bunlar; 1.2 Puretech 100 hp manuel, 130 ve 155 hp olarka tercih edilebiliyor. Dizel yakıt tipinde ise tek seçenek var ve 1.5 litre 130 hp güç üretiyor ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile satın alınabiliyor.

Marka, yeni C4’ü online olarak satabilecek.

Yeni C4 ülkemize 4 farklı donanım seçeneğiyle geliyor. Otomobilin fiyatı ise 225 bin TL’den başlıyor 375 bin TL’ye kadar uzanıyor.

Online olarak gerçekleştirilen tanıtımda konuşan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Citroen müşteri memnuniyetiyle hedefinin üzerine çıktı ve yüzde 96.4’lük bir başarıya ulaştı.” diyerek sözlerine başladı. Alkım, 2021 yılı pazar tahmini olarak 850 bin adedi işaret etti.

Ayrıca Alkım, “Citroen olarak 2020-2021 nisan ayı ve ilk dört aylık sürece baktığımızda büyümemiz yüzde 64 ve 9500 adetlik bir satış yaptık. Tedarik daha fazla olsaydı daha fazla satış yapacaktık. PSA’ya geçiş dönemimiz başarımızı artırdı.” dedi.

Alkım sözlerine Citroen hedeflerinden bahsederek devam etti, “2021 yılında hedefimiz 40 bin adetlik bir satış. Bunu 2018 ile karşılaştırırsanız 3 kat daha fazla. Biz 2021 yılında tüm zamanların en çok satış adedine ulaşarak tamamlayacağız, kesin hedefimiz bu. Yeni C4’ten de 2021 yılında 4 bin adet satmayı hedefliyoruz.” dedi.

Markanın yeni modellerinin Türkiye’ye gelmesiyle alakalı açıklamalarda bulunan Alkım, “Makyajlı C3 Aircross yılın sonunda Türkiye’ye gelecek. C4’ün elektrikli versiyonunu yılın son çeyreğinde gösterecekler ve siparişleri toplamaya başlayacaklar. Citroen Ami’nin Türkiye’ye gelmesi ise çok yakın bir zamanda olacak. 2 adet Ami getirdik ve çalışmalara başladık.” dedi.