Yeni Dacia Sandero’nun fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye’de satışa sunulan Sandero Stepway’in ardından Yeni Sandero da satışa sunuldu. Nisan ayında sınırlı sayıdaki Yeni Sandero 160 bin TL liste fiyatı yerine 152 bin 900 TL'lik avantajlı başlangıç fiyatıyla satın alınabiliyor.

Dacia'nın tamamen yenilenen B-HB modeli, bir önceki nesline göre aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park freninin de bulunduğu birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Ayrıca otomobil Renault grubunun en önemli modellerinden biri olan Clio ile aynı altyapıyı paylaşıyor.

Yeni Sandero, en yeni sürüş destek sistemleriyle birlikte geliyor. CMF-B platformuyla birlikte otomatik yanan farlar, yağmur sensörü ve kör nokta uyarı sistemi modelde ilk kez kullanılıyor. İlkler arasında E-Call ve Start&Stop, elektrikli park freni ve eller serbest Dacia Kart sistemi de göze çarpıyor.

İlk kez sunduğu X-Tronic şanzımanla Yeni Sandero, sınıfının en ulaşılabilir otomatik vites seçeneğini getiriyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. Turbo beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor. Ayrıca modelin giriş versiyonunda 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor bulunuyor.