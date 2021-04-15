Yeni Hyundai Elantra tanıtıldı

Yılın ilk çeyreğinden sonra yeni modellerini tanıtacağını açıklayan Güney Koreli marka Hyundai, bu serüvene Elantra modeliyle başladı. İlk kez 1990 yılında tanıtılan ve akabinde satışa sunulan Hyundai Elantra, 30 yılda 15 milyon adetten fazla satmış.

Öncelikli olarak Amerika, Kore, Çin ve diğer Asya pazarları göz önünde bulundurularak hazırlanan aracın Türkiye'deki hedefi, daha sportif ve aynı zamanda farklı bir tasarım çizgisine sahip sedan araç isteyen bireysel müşterilere ulaşmak.

Yeni Elantra markanın yeni tasarım dilini temsil eden ilk modeli olma özelliğinde. Parametrik Tasarım denilen bu yeni çizgi, sıradışı şekillere ve dokulara dayanıyor. Marka bu tasarım dilini, “Otomotiv dünyasında tüm araçların neredeyse birbirine benzediği bir dönemde daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseyen Hyundai, böylelikle geleneksel tasarımlardan sıkılan otomobil severlerin ilgisini çekmek istiyor.” şeklinde açıklıyor.

Elantra, Hyundai’nin 3. jenerasyon K3 platformu üzerine inşa edilmiş. Bu platform üzerine inşa edilen farklı modellerde olacak. Bu platform bir öncekine göre 45 kg daha hafif ve aks mesafesi de 20 mm daha uzun. Bunun arka koltuk diz mesafesine katkısı ise 60 mm daha fazla olarak belirtiliyor.

Yeni Elantra'nın toplam uzunluğu 30 mm ve dingil açıklığı da 22 mm artarken toplam genişlik ise 25 mm artırılmış. Yükseklik 10 mm alçalırken ön kaput ise neredeyse 50 mm geriye doğru kaydırılmış. Bu küçük değişiklikler, aracın şeklini önemli ölçüde değiştirirken kabin içerisinde de etkili olmuş.

Aracın içine göz attığınızda ise yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergeler dikkat çekiyor. Yeni estetik çizgiler, aracın iç mekanında da tüm tabuları yıkan bir düzeyde karşımıza çıkıyor ve alışılagelmiş Hyundai modellerinden daha farklı bir Elantra'nın rakiplerinden daha cüretkar olmasını sağlıyor.

Hyundai Elantra, tasarımı ve estetik iç mekanıyla C sedan segmentinde fark yaratırken aynı zamanda ailelerin geniş bagaj ihtiyacını da rahatlıkla karşılıyor. Bagaj hacmi, bir önceki jenerasyona göre 16 litre daha fazla alan sunarak tam 474 litreye çıkıyor. Arka sıradaki diz mesafesi de yine bir önceki modele göre 58 mm daha fazla. Yani rahat bir yolculuk için toplam 964 mm'lik bir değer sunuyor.

Türkiye'de “Style”, “Style Comfort”, “Smart”, “Elite” ve “Elite Plus” olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilin, başlangıç fiyatı 231.500 TL. Sportif ve dinamik bir görünüşe sahip otomobilin en üst donanım seviyesi olan Elite Plus ise 410.000 TL.

Tanıtım esnasında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai’nin 2021 yılı satış hedefinin 34 bin adet olduğunu söyledi. Berkel, “5 yeni model tanıtacağız böylece 2. ve 3. çeyrek bizim açımızdan çok yoğun geçecek. Pazar yukarı yönlü giderse daha çok otomobil satma ihtimalimiz de var.” dedi.

Dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelen yarı iletken krizi ve nisan ayı satışlarıyla alakalı görüş belirten Berkel, “Çip krizi, sokağa çıkma kısıtlamaları ve kurlardaki sert çıkışlardan dolayı pazarda biraz yavaşlama mevcut. Nisan ayında toplam pazarda 75 bin adetler olabilir diye tahmin ediyoruz. Bizim tarafımızda çip krizinden kaynaklı yaşanan bir sorun yok. İlk çeyrekde 40 binden fazla araç ürettik ve tam randımanlı bir şekilde çalışıyoruz. 2021 yılı toplam pazarını ise 750 bin adetler civarında tahmin ediyoruz. Güney Kore’deki fabrikalarımızda kısmen bu sorun var ama Türkiye’de böyle bir sorun yok.” dedi.