Yeni Land Rover Discovery’nin fiyatı belli oldu

Yeni Discovery, 2.0 litrelik benzinli motoruyla yollara çıktı. Yeni Discovery'nin 300 BG güç ve 400 Nm'lik tork sunan dört silindirli Ingenium motoru, performans ve verimliğiyle ön plana çıkıyor. Gelişmiş Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok teknolojik özelliğiyle çok yönlü kullanım sağlayan Yeni Discovery, dünyadaki en yetenekli yedi koltuklu premium SUV’lardan biri olmaya devam ediyor.

Farların altına yerleştirilen yeni LED gündüz aydınlatması ve kayar sinyal ışıkları sofistike bir görünüm sağlarken, yenilenen ön tampon yan havalandırma kanallarıyla da dinamik bir görünüm yaratıyor. Yeni Discovery'nin arka tasarımında ise bagaj kapağında yer alan yeni parlak siyah panel ve LED stoplar modelin sade ve şık tasarımını tamamlıyor.

Tamamen yenilenen orta konsol, bir önceki versiyonuna göre yüzde 48 oranında büyüyen 11,4 inçlik tam HD dokunmatik ekranı içeriyor. 12,3 inçlik dijital gösterge paneline sahip Yeni Discovery'de, sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün göz çizgisine yerleştiren ve böylece yol güvenliğini artıran Head-Up Display opsiyonel olarak sunuluyor.

Otomobil Türkiye’de ilk etapta tek motor seçeneğiyle satışa çıkıyor. Liste fiyatı ise 1 milyon 370 bin 267 TL.